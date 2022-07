FC Utrecht heeft zich vrijdag definitief versterkt met Bas Dost. De 33-jarige spits komt transfervrij over van Club Brugge en tekent een contract voor één seizoen bij de Domstedelingen.

"Het is geweldig om Bas te mogen verwelkomen in Utrecht", zegt technisch directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. "Bas is een winnaar, ontzettend gedreven, neemt een enorme bak ervaring met zich mee en heeft door de jaren heen laten zien dat hij overal en altijd tot scoren komt."

Voor Dost betekent zijn transfer naar FC Utrecht een terugkeer in de Eredivisie. De lange spits begon zijn profcarrière in 2007 bij FC Emmen en speelde daarna voor Heracles Almelo en sc Heerenveen voor hij in 2012 naar VfL Wolfsburg vertrok.

Na vier jaar in Duitsland - met de winst van de DFB-Pokal in 2015 als hoogtepunt - kende Dost een succesvolle periode bij Sporting CP. De achttienvoudig international, die zich in 2018 niet meer beschikbaar stelde voor Oranje, scoorde 93 keer in 127 officiële wedstrijden voor de Portugese topclub.

Bas Dost verlaat Club Brugge transfervrij voor FC Utrecht. Bas Dost verlaat Club Brugge transfervrij voor FC Utrecht. Foto: Getty Images

'We zijn buitengewoon blij en trots'

In het seizoen 2019/2020 keerde Dost bij Eintracht Frankfurt terug in de Bundesliga, maar anderhalf seizoen later verkaste hij al naar Club Brugge. De Deventenaar werd twee keer kampioen met de Belgische topclub, al beschikte hij afgelopen seizoen niet over een vaste basisplaats.

"De afgelopen tien jaar heeft Bas zich in het buitenland laten gelden en nu wil hij FC Utrecht helpen met het verwezenlijken van onze ambities", zegt Zuidam. "Wij zijn er buitengewoon blij mee en trots op dat we Bas aan onze selectie mogen toevoegen."

Dost is voor FC Utrecht al de zoveelste versterking deze transferperiode. De club van trainer Henk Fraser strikte deze week met Daishawn Redan (huur) al een andere aanvaller. In januari werd er met Henk Veerman al eenzelfde type spits als Dost binnengehaald.