Mohamed Salah heeft vrijdag zijn contract bij Liverpool verlengd. De Egyptische aanvaller zette zijn handtekening onder een meerjarige verbintenis bij de Engelse topclub.

Het is onduidelijk voor hoeveel jaar de dertigjarige Salah bijtekent. Naar verluidt verlengt hij zijn contract met drie jaar tot medio 2025. Zijn oude verbintenis liep volgend jaar zomer af.

"Het kostte wat tijd om tot een nieuwe overeenkomst te komen, maar nu is alles geregeld", zegt Salah op de website van zijn club. "We hoeven ons nu alleen nog maar te concentreren op wat de toekomst biedt."

Begin vorige maand werd Salah voor de tweede keer in zijn carrière uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Premier League. De spits won afgelopen seizoen met Liverpool de FA Cup en de League Cup, verloor de Champions League-finale en greep net naast de landstitel.

Salah afgelopen seizoen gedeeld topscorer

Met 23 doelpunten werd Salah samen met Son Heung-min van Tottenham Hotspur topscorer in de Premier League. Hij was met veertien assists de beste aangever in de Engelse competitie.

Salah speelt sinds 2017 voor Liverpool, dat hem voor 42 miljoen euro overnam van AS Roma. In vijf seizoenen kwam hij tot 156 doelpunten en 63 assists in 254 wedstrijden.

Liverpool raakte vorige week Sadio Mané nog kwijt. De Senegalese aanvaller maakte de overstap naar Bayern München. Een dag later haalden 'The Reds' met Darwin Núñez meteen een vervanger.