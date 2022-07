Internazionale heeft vrijdag doelman André Onana gepresenteerd. De Kameroener, van wie al enige tijd duidelijk was dat hij bij de Italiaanse topclub zou tekenen, komt transfervrij over van Ajax.

Het is niet duidelijk voor hoeveel seizoenen Onana tekent. Inter doet daar in een verklaring op de eigen site geen mededelingen over, al gaat het naar verluidt om een contract tot medio 2027. De 26-jarige Kameroener is de eerste Afrikaanse doelman ooit die voor Inter gaat uitkomen.

Het was al enige tijd bekend dat Onana transfervrij zou vertrekken bij Ajax. De doelman besloot na stroeve onderhandelingen zijn aflopende contract niet te verlengen, wat hem niet populair maakte onder de fans van Ajax. Maanden geleden werd hij al in verband gebracht met een transfer naar Inter.

Onana werd in 2015 door Ajax overgenomen van FC Barcelona en begon aanvankelijk bij de beloften, maar veroverde in het seizoen 2016/2017 een basisplek in de hoofdmacht. Hij was sindsdien onomstreden onder de lat, tot hij in oktober 2020 positief testte op het verboden middel furosemide.

In februari 2021 werd Onana bestraft met een schorsing van twaalf maanden, die werd teruggebracht tot negen maanden. De dertigvoudig international speelde na zijn rentree nog negen officiële wedstrijden voor Ajax.

Het is geen zekerheid dat Onana volgend seizoen eerste doelman is bij Inter. De club uit de Serie A heeft ook nog de beschikking over de 37-jarige Samir Handanovic, die tot medio 2023 onder contract staat in Milaan.