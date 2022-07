Marcel Brands houdt hoop dat Luuk de Jong deze transferperiode terugkeert bij PSV. De algemeen directeur, die vrijdag officieel begon in zijn nieuwe functie in het Philips Stadion, benadrukt dat de club afhankelijk is van De Jongs club, Sevilla.

"Natuurlijk willen we De Jong", aldus Brands, die van 2010 tot 2018 als technisch directeur bij PSV werkte en daarna naar Everton vertrok. "We hebben wel de nodige afwegingen te maken. De afschrijvingen op De Jong zullen hoog zijn en normaal gesproken zit er verder geen restwaarde meer op hem. Wat is voor ons verantwoord?"

De 31-jarige spits, die nog een jaar onder contract staat bij Sevilla, kan PSV volgens Brands aan meer dan alleen goals helpen. "Naast doelpunten zorgt hij voor volwassenheid in de selectie en heb je direct een echte leider in huis."

"We willen natuurlijk een heel goede as hebben, daar hoort een goede spits bij. Dus kijken we juist bij De Jong ook naar die extra zaken. Kan hij bijvoorbeeld Noni Madueke of Cody Gakpo nog beter maken?"

Luuk de Jong speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Barcelona. Luuk de Jong speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor FC Barcelona. Foto: Getty Images

'Een keer in de twee jaar Champions League'

De zestigjarige Brands kijkt als algemeen directeur uiteraard ook naar de lange termijn. Hij bouwt bij PSV door op het beleidsplan Visie 2030, dat drie jaar terug onder leiding van zijn voorganger Toon Gerbrands werd geschreven. Dat plan houdt in dat PSV in 2030 bij de beste 32 clubs van Europa wil horen en eens in de twee jaar wil meedoen aan het hoofdtoernooi van de Champions League.

"Het doorbouwen op die visie is de concrete doelstelling die ik heb meegekregen bij mijn aanstelling", aldus Brands. "De ambitie is duidelijk en goed. En daar kan ik me bij aansluiten."

"Er zit wel een uitdaging in. Als je er niet in slaagt om één keer in de twee jaar de Champions League te halen, heb je een probleem. PSV zal altijd spelers moeten verkopen. Wat is realistisch, haalbaar en acceptabel? Je wilt winnen en succes, maar je wil ook dat de club gezond blijft."

Marcel Brands met Toon Gerbrands bij het titelfeest in 2018. Marcel Brands met Toon Gerbrands bij het titelfeest in 2018. Foto: Getty Images

'We moeten creatief zijn'

Sinds het vertrek van Brands vier jaar geleden pakte PSV geen landstitel meer. Het verschil met Ajax, dat veel investeerde maar ook veel geld haalde uit deelname aan de Champions League, werd groter. Brands sluit zich aan bij de woorden van Ruud van Nistelrooij, die vorige week bij zijn presentatie als trainer stelde dat PSV nationaal gezien voor alle prijzen moet strijden.

"AZ is ook kampioen geworden met een mindere begroting, FC Twente en Feyenoord ook. We moeten creatief zijn. Je moet niet afstappen van je ambitie. Dan schik je je in je lot."

De eerste competitieve wedstrijd van PSV dit seizoen is de strijd om de Johan Cruijff Schaal op 30 juli tegen Ajax. Daarna hoopt de Eindhovense club zich via de voorrondes te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League.