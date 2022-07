Excelsior raakt Thijs Dallinga kwijt aan Toulouse FC. De 21-jarige spits, die zich vorig seizoen tot topscorer van de Keuken Kampioen Divisie kroonde, komt volgend jaar met zijn nieuwe club in de Ligue 1 uit.

Dallinga ging een jaar geleden transfervrij van FC Groningen naar Excelsior en beleefde een droomseizoen in Rotterdam. Hij scoorde liefst 36 keer in 44 duels en promoveerde met zijn club naar de Eredivisie door ADO Den Haag in de play-offs op bizarre wijze te kloppen.

Over de transfersom doet zowel Excelsior als Toulouse geen mededelingen, maar er schijnt minstens 2 miljoen euro te zijn betaald. Daarmee behoort Dallinga tot de duurst verkochte Excelsior-spelers; in 2019 ging recordhouder Jerdy Schouten voor 2,5 miljoen euro naar Bologna.

"Zijn ontwikkeling ging sneller dan iedereen had verwacht. Hij heeft afgelopen seizoen een prachtige prestatie geleverd, maar ook de staf en iedereen binnen Excelsior verdient een compliment", zegt algemeen directeur Daan Bovenberg van Excelsior.

"We zijn intern een jaar lang intensief met hem aan het werk gegaan en daarmee is deze transfer ook het bewijs dat het inzetten op de juiste begeleiding werkt en zich uitbetaalt."

Toulouse, dat afgelopen seizoen als nummer drie van de Ligue 2 naar het hoogste Franse niveau promoveerde, trok onlangs al AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal aan. Ook de Nederlandse middenvelders Branco van den Boomen en Stijn Spierings staan er onder contract.