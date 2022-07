Bij het WK eind dit jaar in Qatar wordt gebruikgemaakt van semi-automatische buitenspeltechnologie, zo heeft FIFA vrijdag bekrachtigd na diverse tests met het systeem. Zo kan sneller en nauwkeurig worden vastgesteld of er sprake is van buitenspel.

Met een sensor in de bal en twaalf speciale camera's in de stadions die bepalen waar de spelers zich bevinden, kan volgens de FIFA precies worden vastgesteld of er wel of niet sprake is van buitenspel.

De afgelopen maanden liet de FIFA op onder meer het toernooi om de Arab Cup en het WK voor clubs tests uitvoeren met de semi-automatische buitenspeltechnologie. De resultaten daarvan werden afgelopen maand besproken tijdens de jaarvergadering van de internationale spelregelcommissie IFAB. Het leidde tot een positief advies en dus zal het systeem worden ingezet tijdens het WK in november en december in Qatar.

Vier jaar geleden bij het WK in Rusland werd voor het eerst gebruik gemaakt van de VAR: videoarbiters achter tv-schermen die bij belangrijke momenten in wedstrijden de scheidsrechter op het veld kunnen helpen. Nu krijgen de videoarbiters ook de semi-automatische buitenspeltechnologie onder hun hoede.

'Technologie is resultaat van drie jaar onderzoek'

Het systeem geeft een seintje als een speler in buitenspelpositie de bal ontvangt. Voordat de videoarbiters de scheidsrechter op het veld informeren, checken ze op basis van de beelden en gegevens of het klopt. Dat duurt volgens de FIFA slechts enkele seconden. Via driedimensionale beelden wordt dan het buitenspelmoment getoond op de grote schermen in het stadion.

"Semi-automatische buitenspeltechnologie is een evolutie van de VAR-systemen die over de hele wereld zijn geïmplementeerd", zegt FIFA-voorzitter Gianni Infantino. "Deze technologie is het resultaat van drie jaar onderzoeken en testen, om het beste te bieden aan de landen, spelers en fans die later dit jaar naar Qatar gaan." Langs de zijlijnen blijven wel assistent-scheidsrechters met hun vlaggen actief.

In de Eredivisie wordt al enkele jaren gebruik gemaakt van een minder geavanceerde vorm van buitenspeltechnologie. Door op basis van tv-beelden lijnen te trekken, kunnen de videoarbiters bepalen of bij bijvoorbeeld een doelpunt sprake was van buitenspel. Toch leidt dat af en toe nog steeds tot discussie.