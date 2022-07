Mohamed Taabouni vervolgt zijn loopbaan bij Feyenoord. De twintigjarige flankspeler komt transfervrij over van AZ en heeft vrijdag een tweejarig contract getekend in De Kuip. RKC-aanvoerder Melle Meulensteen maakt de overstap naar Vitesse.

De twintigjarige Taabouni, die in Alkmaar alle jeugdelftallen doorliep, was afgelopen seizoen een vaste kracht bij de beloften van AZ. In 32 wedstrijden kwam hij vijf keer tot scoren en gaf hij drie assists. Zijn optredens in de hoofdmacht bleven beperkt tot twee korte invalbeurten.

Taabouni hoopt zich bij Feyenoord verder te ontwikkelen als voetballer. "In fysiek opzicht kan ik nog stappen zetten, wat hier op 1908 zeker moet lukken", aldus de linksbuiten, die er naar uitkijkt om samen met zijn goede vriend Orkun Kökçü in hetzelfde elftal te gaan spelen.

"We kennen elkaar al heel lang, zijn opgegroeid in dezelfde wijk in Haarlem en hebben veel gevoetbald samen. Nu kijken of we hier op het veld bij Feyenoord nog steeds een match hebben."

Voor Feyenoord is Taabouni na Mats Wieffer en Danilo de derde nieuweling die deze zomer naar Rotterdam komt. Ook spelers als Mark Diemers en Róbert Bozeník keren terug in De Kuip, maar dat komt doordat hun verhuurperiodes zijn afgelopen.

Melle Meulensteen verruilt RKC voor Vitesse. Melle Meulensteen verruilt RKC voor Vitesse. Foto: Pro Shots

Vitesse heeft met Meulensteen tweede nieuweling binnen

Meulensteen is na Carlens Arcus, die over is gekomen van AJ Auxerre, de tweede nieuweling bij Vitesse. De zoon van trainer René Meulensteen (momenteel assistent bondscoach van Australië) tekent een vierjarig contract in Arnhem.

De 22-jarige Meulensteen speelde de afgelopen drie seizoenen liefst 79 wedstrijden in de Eredivisie voor RKC, de club waar hij de laatste voetbaljaargang ook aanvoerder van was. Hij werd opgeleid bij Manchester United en kwam ook uit voor Preston North End en Lancaster City.

"Tijdens mijn gesprekken met Vitesse werd mijn gevoel bevestigd dat dit een prachtige club is, waar ik heel goed pas en de volgende stappen in mijn carrière kan zetten. Ik ben blij dat ik direct het veld op kan met mijn nieuwe teamgenoten", aldus Meulensteen.

Naar verluidt betaalt Vitesse een miljoen euro voor Meulensteen, die in Noord-Brabant nog een contract tot medio 2024 had. Vitesse begint het nieuwe seizoen op zondag 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.