Maarten Stekelenburg heeft tijdens het trainingskamp van Ajax in De Lutte een voetblessure opgelopen, meldt de club vrijdag. De 39-jarige doelman is inmiddels naar huis en staat op zijn minst enkele dagen aan de kant.

De 28-koppige selectie van trainer Alfred Schreuder in De Lutte telt met Remko Pasveer, Jay Gorter en de achttienjarige Sten Kremers nu nog drie keepers. Het trainingskamp van Ajax in het Overijsselse dorp duurt nog tot zondag.

Ajax speelt zaterdag op Sportpark Vondersweijde in Oldenzaal een oefenwedstrijd tegen SC Paderborn, dat uitkomt in de 2. Bundesliga.

Afgelopen dinsdag keepte Stekelenburg in de eerste oefenwedstrijd dit seizoen van Ajax tegen SV Meppen. De ploeg van Schreuder won met de ervaren doelman als aanvoerder met 3-0 van de Duitse club.

Stekelenburg verlengde zijn contract bij Ajax vorige week met een jaar, waardoor hij komend seizoen de eerste veertiger ooit wordt in de selectie van de Amsterdammers. Ajax mist in de De Lutte nog tal van spelers, omdat die vanwege interlandverplichtingen later mogen aansluiten in de voorbereiding.