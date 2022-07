Tottenham Hotspur heeft zich vrijdag verzekerd van de komst van Everton-aanvaller Richarlison. Het aantrekken van de 36-voudig international van Brazilië brengt het vertrek van Ajax-doelwit Steven Bergwijn mogelijk in een stroomversnelling.

Met de transfer van Richarlison is volgens Engelse media een bedrag van zo'n 70 miljoen euro gemoeid. De 25-jarige aanvaller tekent een vijfjarig contract bij Tottenham, zijn derde Engelse werkgever.

Richarlison kwam in de zomer van 2017 vanuit Brazilië naar Watford, dat hem voor de neus van Ajax wegkaapte. Een jaar later verkaste hij voor bijna 40 miljoen euro naar Everton, waarvoor hij 53 keer scoorde en veertien assists gaf in 152 wedstrijden.

Met de komst van Richarlison speelt Everton mogelijk in op het vertrek van Bergwijn, achter wie Ajax al langere tijd aan zit. Naar verluidt moet de Oranje-international tussen de 20 en 25 miljoen euro kosten.

Richarlison is de vierde zomeraanwinst voor Tottenham, dat eerder keeper Fraser Forster, middenvelder Yves Bissouma en vleugelspeler Ivan Perisic vastlegde. Manager Antonio Conte is nog geen belangrijke spelers kwijtgeraakt.

Tottenham eindigde vorig seizoen als vierde in de Premier League. De Londenaren plaatsten zich daardoor samen met kampioen Manchester City, Liverpool en Chelsea rechtstreeks voor de Champions League.