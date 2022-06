Owen Wijndal lijkt AZ deze zomer te verruilen voor Ajax. Volgens De Telegraaf en VI is Ajax bereid de gevraagde transfersom te betalen en voegt de verdediger zich op de korte termijn bij de selectie in Amsterdam.

Ajax betaalt naar verluidt zo'n tien miljoen euro voor de 22-jarige Wijndal, voor wie een vijfjarig contract klaarligt in Amsterdam. De speler en club zouden de komende dagen gebruiken om de laatste contractuele afspraken te maken, waarna de medische keuring kan plaatsvinden.

Ajax wordt al geruime tijd in verband gebracht met Wijndal, die afgelopen voorjaar zijn contract bij AZ nog tot medio 2024 verlengde. In dat contract werd een clausule opgenomen waardoor hij voor een gelimiteerde transfersom kan vertrekken.

Wijndal doorliep de jeugdopleiding van AZ en debuteerde in 2017 tegen PSV. Hij was met 17 jaar en 68 dagen de jongste debutant ooit voor de Alkmaarse club. In totaal speelde hij 142 wedstrijden. Daarin scoorde de linksback vier keer en leverde hij 27 assists.

Owen Wijndal in gesprek met Jurriën Timber. Owen Wijndal in gesprek met Jurriën Timber. Foto: ANP

Ajax speelt met Wijndal in op mogelijk vertrek Tagliafico

Met het aantrekken van Wijndal krijgt Alfred Schreuder een nieuwe optie op de linksbackpositie. Vorig seizoen stond Daley Blind vaak op die plek, maar hij kan ook in de as van het veld uit de voeten. Nicolás Tagliafico maakt er bovendien geen geheim van dat hij wil vertrekken.

Bij AZ werd er eerder al ingespeeld op een vertrek van de aanvoerder. De Alkmaarders namen Mees de Wit over van PEC Zwolle en legden hem voor vijf jaar vast.

Wijndal wordt normaliter de eerste versterking van deze transferperiode voor Ajax. De Amsterdammers zagen met Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch twee basisspelers vertrekken. Sébastien Haller staat naar verluidt op het punt om naar Borussia Dortmund te verkassen.