Britse voetbalfans kunnen voortaan ook een stadionverbod krijgen als ze zich online misdragen. De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat profvoetballers via sociale media met haatberichten of zelfs discriminerende en racistische opmerkingen geconfronteerd worden. Justitie belooft dit strenger te gaan aanpakken in Engeland en Wales.

Supporters die "opzettelijk haatdragend gedrag" vertonen, kunnen vanaf nu zwaarder gestraft worden door de rechtbank. Iemand die wordt veroordeeld voor online wangedrag, kan daarbovenop een stadionverbod krijgen.

"Als openbaar aanklager spelen we een cruciale rol in de aanpak van deze misdaden", staat in een mededeling van de zogeheten Crown Prosecution Service.

"We moeten ervoor zorgen dat onze nationale sport veilig en inclusief blijft. In het voetbal is geen plaats voor haat. Haatmisdrijven kunnen grote gevolgen hebben voor de slachtoffers."

Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka ontvingen vorig jaar tal van racistische berichten via sociale media na de verloren EK-finale van Engeland tegen Italië. De drie aanvallers hadden in de strafschoppenserie gemist vanaf 11 meter.

De Britse premier Boris Johnson kondigde toen direct al aan stadionverboden te willen opleggen bij online racisme. Dat is nu formeel vastgelegd.