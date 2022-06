Het is aan Gerald Vanenburg te danken dat de voetballoopbaan van Mohamed Ihattaren er nog niet op zit, zegt de twintigjarige spelmaker woensdag in een interview met Ajax TV.

Ajax huurt Ihattaren dit kalenderjaar van Juventus, met een optie tot koop. De voormalige speler van PSV krijgt bij de kampioen een nieuwe kans. Hij arriveerde begin dit jaar met veel overgewicht in de hoofdstad, maar oogde op de training en in de oefenwedstrijd van dinsdag tegen SV Meppen (3-0) afgetraind en fit.

"Vanenburg appte me om met me te kunnen praten", zegt Ihattaren over de 58-jarige oud-international. "We hadden gelijk een klik. Hij zei: 'Spelers met jouw kwaliteiten kunnen niet stoppen, zet dat maar uit je hoofd.' Een dag later begonnen we al met trainen."

"Gerald is m'n grootste fan", vervolgde Ihattaren. "Hij is een goede gozer. We gingen heel vaak wandelen samen. Maar ook praten, trainen, bellen. Ik huilde bij hem, alles. Hij was als een grote broer voor me. Ik kon hem ook alles vertellen, nog steeds. Ik ben hem daar erg dankbaar voor."

Dankzij Vanenburg kon Ihattaren een zware periode afsluiten. "Ik zat er een tijd mentaal niet lekker in en was gewoon heel ongelukkig", beaamt hij. "Ik was echt zwaar geworden, gewoon geen prof meer."

Mohamed Ihattaren deed woensdag een klein uur mee in de oefenwedstrijd tegen SV Meppen. Foto: Pro Shots

'Hopelijk ga ik de mensen nog trotser maken'

Bij Ajax kreeg hij te horen dat hij zijn toekomst in eigen hand heeft. "Ze vertelden me, wil je een half jaar bikkelen en volgend jaar in de hoofdmacht spelen, of een half jaar aankloten en je carrière is klaar? Het was echt wennen, maar ik ben heel blij met waar ik nu sta."

Ihattaren, die dinsdag in het oefenduel met het Duitse SV Meppen een klein uur meespeelde, verwacht dan ook dat hij aan de vooravond van een goed seizoen staat. "Ik ben op de goede weg. Ik ben fit en iedereen is tevreden. De trainer is ook blij met me. Hopelijk ga ik de mensen nog trotser maken."

Trainer Alfred Schreuder sprak vrijdag al zijn vertrouwen in Ihattaren uit. "Hij zit nu in kleedkamer 1, zoals we dat hier noemen. Dat is al een mooie beloning voor hem. Nu moet hij wedstrijdritme krijgen en fit blijven. Op jonge leeftijd was hij al zo goed. Dat zag je bij PSV. De klasse druipt nog steeds van hem af."