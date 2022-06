Romelu Lukaku keert tijdelijk terug bij Internazionale. De spits wordt door de Italiaanse club gehuurd van Chelsea. Een jaar geleden bewandelde Lukaku nog voor 115 miljoen euro de omgekeerde weg.

De terugkeer van de 29-jarige Lukaku, die tussen 2019 en 2021 al in Milaan speelde, werd woensdag door Inter-eigenaar Steven Zhang in een videoboodschap aangekondigd. Een jaar geleden ondertekende de Belg nog een contract tot medio 2026 bij Chelsea.

Chelsea nam Lukaku op jonge leeftijd in 2011 over van Anderlecht en verhuurde hem daarna aan West Bromwich Albion en Everton. In 2017 maakte hij de overstap naar Manchester United.

Lukaku had in het seizoen 2020/2021 een groot aandeel in de eerste landstitel in elf jaar tijd voor Inter. Bij Chelsea kon hij de hoge verwachtingen afgelopen seizoen niet waarmaken. In 44 wedstrijden (alle competities) kwam de spits vijftien keer tot scoren en leverde hij twee assists.

Dat Lukaku terug zou keren bij Internazionale hing al enkele weken in de lucht. Volgens Italiaanse media heeft de aanvaller een deel van zijn salaris ingeleverd om de overstap mogelijk te maken. Naar verluidt betaalt Inter een huursom van 8 miljoen euro.

Voor de appgebruikers: bekijk hier hoe de komst van Romelu Lukaku bij Internazionale wordt aangekondigd.