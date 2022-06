MVV Maastricht komt voor een deel in Amerikaanse handen. Investeringsmaatschappij World Soccer Holdings (WSH) neemt 24 van de 100 aandelen over, laat de club uit de Keuken Kampioen Divisie woensdag weten.

De aandelentransactie gaat om een bedrag van 735.000 euro. WSH heeft de optie tot koop vastgelegd voor nog eens 24 aandelen. De overige aandelen blijven in handen van Stichting MVV. Daarbij zit ook het zogenoemde gouden aandeel, waarin onder meer de speelstad en clubkleuren verankerd zijn.

WSH wordt geleid door de Amerikaan Scott Dyer en de Nederlander Bob Heere. Ze deden vorig jaar een poging om ADO Den Haag over te nemen, maar het bestuur van die club ging daar toen niet mee akkoord.

De investeerder heeft zich voor een periode van vier jaar verbonden aan MVV, dat nu als doel heeft om de voetbalorganisatie verder te professionaliseren. Ook bestaat de mogelijkheid dat spelers met de Verenigde Staten worden uitgewisseld.

"Het geduld van supporters en sponsoren is op de proef gesteld. Het resultaat is een solide partner met wie we de basis kunnen leggen voor de toekomst", zegt Marcel Jöris, voorzitter van Stichting MVV. "De hoogste tijd dat de stad en onze aanhang de club verder omarmen."

MVV eindigde vorig seizoen als zestiende in de Keuken Kampioen Divisie. De laatste keer dat de Limburgse club uitkwam in de Eredivisie was in het seizoen 1999/2000.