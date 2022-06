Volgens Daphne Koster was het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars bij Ajax al bekend bij het vrouwenteam. De manager vrouwenvoetbal van de Amsterdamse club, die tussen 2012 en 2017 actief was als speelster van Ajax, stelt dat er vanwege een angstcultuur werd gezwegen over het gedrag van de inmiddels vertrokken directeur voetbalzaken.

Koster doet haar uitspraken in de documentairereeks Op weg naar de top, die volgende week wordt uitgezonden, schrijft Het Parool woensdag. Hoewel de speelsters het niet in detail bespraken, deden al verhalen de ronde over de berichten die Overmars stuurde. Koster zegt dat niemand er iets over zei vanwege de angstcultuur die bij Ajax heerste.

"Je komt in een omgeving waarin veel mensen al zeggen: wat doen die vrouwen hier? Dan weet je ook wel: als je dit gaat aankaarten, dan is het makkelijkste dat jij eruit gaat", aldus Koster in de documentaire, waarin maakster Mildred Roethof de emancipatiestrijd van vrouwelijke voetballers laat zien.

"Er is een angst om het te melden, want dan lig je eruit. Dat zorgt ervoor dat zoiets kan gedijen in een organisatie."

Volg dit onderwerp Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Marc Overmars

Overmars kwam begin 2012 in dienst bij Ajax. Begin februari stapte hij gedwongen op als directeur voetbalzaken, nadat bekend was geworden dat hij zich schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag.

De oud-voetballer werkt nu in dezelfde functie bij de Belgische club Royal Antwerp FC. Onlangs stelde hij zijn landgenoot Mark van Bommel aan als trainer en haalde hij ook Oranje-international Vincent Janssen naar België.