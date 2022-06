Media- en entertainmentplatform Azerion heeft zich voor drie seizoenen als naamgever verbonden aan de Vrouwen Eredivisie. Die competitie gaat voortaan dan ook door het leven als de Azerion Vrouwen Eredivisie.

Azerion neemt daarmee het stokje over van Pure Energie, afgelopen seizoen de eerste naamgever van de Vrouwen Eredivisie.

"De afgelopen jaren heeft het vrouwenvoetbal grote stappen voorwaarts gemaakt. De kennis en ervaring van Azerion kan ons enorm helpen om de aandacht voor het vrouwenvoetbal in Nederland nog verder te vergroten", zegt Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB.

Door de toetreding van Telstar en Fortuna Sittard doen er volgend seizoen elf teams mee aan de Vrouwen Eredivisie. Azerion en de KNVB hebben de ambitie uitgesproken om tot volle stadions te komen in de competitie.

"We geloven in diversiteit en inclusie, het meedoen en erbij horen. We willen investeren in de toekomst van het vrouwenvoetbal, zodat nieuwe generaties meer rolmodellen krijgen", meldt Atilla Aytekin, de CEO van Azerion.

Afgelopen seizoen veroverde FC Twente Vrouwen de landstitel. Het programma van de nieuwe competitie moet nog bekendgemaakt worden.