Lieke Martens is blij dat ze dinsdag voor het eerst in lange tijd weer negentig minuten speelde voor de Oranjevrouwen, maar was ook kritisch op het spel na de 3-0-overwinning op Belarus. Het moet volgens haar "nog een stukje beter" richting het EK.

Oranje boekte mede dankzij twee assists van Martens een eenvoudige zege. Toch ziet de aanvaller verbeterpunten. "Het niveau in het algemeen moet omhoog, zelf vind ik ook dat ik beter moet. Ik denk dat we tevreden kunnen zijn met een 3-0-overwinning, maar als ik de kansen zie die we creëren, het tempo waarin we spelen... Het moet nog wel een stukje beter voor het EK."

Martens denkt dat Oranje veel beter kan dan de ploeg in de afgelopen wedstrijden heeft laten zien. "Dit team heeft zo veel potentie en zo veel kwaliteit. Dat laten we bij momenten zeker zien, ik heb heel veel vertrouwen gekregen door de eerste helft tegen Engeland. En vandaag is een 3-0-overwinning ook gewoon prima, ik moet niet te kritisch zijn. Maar we moeten wel meer van elkaar gaan eisen."

De KNVB had het duel aanvankelijk helemaal niet willen spelen omdat Belarus de Russische oorlogsvoering in Oekraïne ondersteunt. Uiteindelijk ging de voetbalbond overstag, maar er was in De Grolsch Veste in Enschede geen publiek welkom, er klonken geen volksliederen en een persconferentie na afloop bleef uit. "Het was een hele andere ambiance, heel gek. Ik miste de energie. Maar we hebben geprobeerd er het beste van te maken."

Lieke Martens snelt langs een speelster van Belarus. Lieke Martens snelt langs een speelster van Belarus. Foto: ANP

'Veel te veel geblesseerd geweest'

Martens speelde voor het eerst in lange tijd weer een hele wedstrijd in Oranje. "Ja, dat doet me altijd goed. Ik ben veel te veel geblesseerd geweest afgelopen jaar en dat heeft me pijn gedaan. Ik wil er altijd bij zijn, dus het is goed om nu minuten te maken."

De Limburgse overleefde in de slotfase nog een harde overtreding van Belarus-speelster Daria Stezhko, die daarvoor een gele kaart kreeg. "Ik merkte tijdens de wedstrijd al dat ze tikken uitdeelden, dus ik werd al iets voorzichtiger. We wisten dat ze veel duels uitvochten, daar zijn ze ook sterk in. Maar die laatste tackle... Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op."