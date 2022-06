De Oranjevrouwen hebben dinsdag een belangrijke stap richting het WK van volgend jaar. gezet. In een lege Grolsch Veste in Enschede werd Belarus met 3-0 verslagen. Jill Roord, Aniek Nouwen en Lineth Beerensteyn scoorden.

Nederland neemt daardoor de leiding in de kwalificatiepoule over van IJsland, dat op 2 september nog een wedstrijd tegen Belarus tegoed heeft. De beslissing valt op 6 september als Oranje en IJsland in Reykjavik tegenover elkaar staan in het afsluitende groepsduel.

De wedstrijd tussen Nederland en Belarus werd afgewerkt in een spookachtig decor. Er was geen publiek welkom, er klonken geen volksliederen en een persconferentie na afloop bleef uit.

De KNVB had het duel aanvankelijk helemaal niet willen spelen, omdat Belarus de Russische oorlogsvoering in Oekraïne ondersteunt. De boycot werd echter niet gevolgd door andere landen. Om een reglementaire nederlaag te voorkomen, werd alsnog besloten te spelen, maar dan wel onder sobere omstandigheden.

De wedstrijd werd wel verschoven van april naar juni, waardoor die precies in de EK-voorbereiding van Oranje valt. Op 9 juli begint de ploeg van bondscoach Mark Parsons met een groepswedstrijd tegen Zweden aan het verdedigen van de Europese titel.

Stand kwalificatiegroep C 1. Nederland 7-17 (+27)

2. IJsland 6-15 (+17)

3. Belarus 6-7 (-6)

4. Tsjechië 6-5 (+2)

5. Cyprus 7-1 (-40)

Martens belangrijk met twee assists

Nederland blameerde zich vrijdag door een oefenduel met Engeland met 5-1 te verliezen. De wedstrijd tegen Belarus, dat al kansloos is voor WK-deelname, was een mooie gelegenheid om weer wat vertrouwen te tanken.

Parsons koos dan ook voor zijn sterkte opstelling. Alleen Daniëlle van de Donk, die net terug is na een slepende voetblessure, ontbrak in de basisploeg. Zij viel in de tweede helft in voor Vivianne Miedema, die haar stempel niet wist te drukken.

Desondanks was het eenrichtingsverkeer in Enschede. Het openingsdoelpunt viel al na iets minder dan een kwartier. Roord tikte in bij de eerste paal, na een voorzet van Lieke Martens, die op de linkerflank ongrijpbaar was voor haar directe tegenstander.

Nouwen kopte na ongeveer een uur de 2-0 binnen, na een afgemeten vrije trap van Sherida Spitse. Invaller Beerensteyn maakte er na opnieuw een assist van Martens ook nog 3-0 van tegen het uitgebluste Belarus.