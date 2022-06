Newcastle United heeft de transfer van Sven Botman bevestigd. De club uit het noorden van Engeland betaalt Lille OSC naar verluidt 37 miljoen euro voor de linksbenige centrale verdediger.

De 22-jarige Botman tekent een contract tot medio 2026 bij Newcastle. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax, maar speelde geen enkele wedstrijd voor het eerste elftal. Na een succesvolle verhuurperiode bij sc Heerenveen pikte Lille OSC hem in de zomer van 2020 op voor 8 miljoen euro.

Bij Lille was Botman vanaf het begin basisspeler en won hij in zijn eerste seizoen meteen de titel. Ook won hij afgelopen seizoen de Franse supercup ten koste van Paris Saint-Germain (1-0). Hij speelde in totaal 79 wedstrijden voor Lille, waarin hij drie keer scoorde.

Newcastle United werd in oktober 2021 overgenomen door het Saoedische Public Investment Fund, het investeringsfonds van de overheid van Saoedi-Arabië. Sindsdien werd er al voor een slordige 170 miljoen euro aan nieuwe spelers uitgegeven. Botman is de derde versterking van Newcastle in deze transferperiode. Eerder trok het Matt Target en Nick Pope aan.

De Noord-Hollander kwam twaalf keer uit voor Jong Oranje, maar maakte nog niet zijn debuut voor het Nederlands elftal. Bondscoach Louis van Gaal gaf afgelopen interlandperiode de voorkeur aan onder anderen Bruno Martins Indi en Nathan Aké en verwees hierbij ook naar de belangrijke EK-kwalificatiewedstrijden van Jong Oranje.