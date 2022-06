Ajax is de voorbereiding dinsdag gestart met een 3-0-overwinning op SV Meppen, dat in Duitsland op het derde niveau uitkomt. Christian Rasmussen en Sontje Hansen (twee keer) zorgden voor de doelpunten en bezorgden de debuterende hoofdtrainer Alfred Schreuder daarmee de winst.

Ajax trad op het veld van Quick'20 in Oldenzaal aan zonder de spelers die na het afgelopen seizoen nog voor hun land uitkwamen. Doelman Maarten Stekelenburg had wel een basisplaats, evenals Mohamed Ihattaren en Sean Klaiber. De teruggekeerde huurlingen Kik Pierie (vorig seizoen FC Twente) en Lisandro Magallán (vorig seizoen Anderlecht) vormden samen het centrale duo.

De eerste goal van de wedstrijd kwam op naam van de negentienjarige Deense spits Christian Rasmussen, die in de achttiende minuut raak schoot na een combinatie door het centrum. In de 22e en de 35e minuut zorgde linksbuiten Sontje Hansen voor de 2-0 en de 3-0. Die laatste goal maakte hij na een fraaie assist met de hak van Naci Ünüvar.

Zowel in de rust als in de tweede helft wisselde Schreuder veelvuldig; geen enkele speler maakte de negentig minuten vol. Mede hierdoor kwam Ajax na rust niet meer tot scoren, al raakte het in blessuretijd nog wel de lat via jeugdspeler Jay Enem.

Voor de Amsterdammers staan verder nog oefenwedstrijden tegen SC Paderborn, Red Bull Salzburg en Europa League-winnaar Eintracht Frankfurt op het programma.

Op zaterdag 30 juli speelt het als landskampioen de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen bekerwinnaar PSV. Een week later volgt de eerste wedstrijd in de Eredivisie, wanneer Ajax op bezoek gaat bij Fortuna Sittard.