Xavi Simons maakt transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar PSV, waar hij een contract tot medio 2027 tekent. Dat meldt de club uit Eindhoven dinsdagavond.

De middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, vertelt op de website van PSV dat de gesprekken met directeur voetbalzaken John de Jong en hoofdtrainer Ruud van Nistelrooij erg belangrijk zijn geweest voor zijn keuze. “Ik heb daar een ontzettend goed gevoel aan overgehouden. Natuurlijk is PSV een grote club. De ambitie die de leiding uitsprak heeft me nog enthousiaster gemaakt."

Simons belandde in 2010 als zevenjarige in de jeugdopleiding van FC Barcelona. In 2019 stapte hij over naar PSG, waar hij tot elf wedstrijden in het eerste elftal kwam, waarvan zeven in competitieverband.

Nu acht de jeugdinternational zichzelf klaar voor meer speelminuten, die hij hoopt te krijgen bij PSV. "Ik weet hoe de trainer wil gaan spelen en hoe hij mijn rol daarin ziet. Ik ben op een punt in m’n carrière dat ik minuten moet gaan maken. Dat kan hier. Ik ben er klaar voor en wil mezelf bewijzen.”

Xavi Simons op de training van PSG in duel met Neymar. Xavi Simons op de training van PSG in duel met Neymar. Foto: Getty Images

PSV scoutte Simons intensief

Directeur voetbalzaken De Jong stelt dat PSV Simons al langer nauwlettend in de gaten hield. “We hebben dit seizoen bijna alle wedstrijden waarbij hij aan de aftrap verscheen gezien. Buiten alle interlands die hij voor Oranje onder 19 speelde, zagen we hem in de Youth League live in Leipzig, Parijs, Brugge, Manchester en tegen Sevilla. Daarin overtuigde hij ons."

Voormalig middenvelder de Jong verwacht veel van zijn nieuwe aanwinst. "Xavi heeft alles in zich om door te groeien tot een belangrijke speler voor PSV. Het pad daar naartoe wil hij graag met ons bewandelen.”

De geboren Amsterdammer is na Boy Waterman, Walter Benítez en Ki-Jana Hoever de vierde versterking van PSV deze zomer.

Simons is de zoon van oud-prof Regilio Simons, die als spits 179 wedstrijden in de Eredivisie speelde en voor onder meer Fortuna Sittard en NAC Breda actief was.