Xavi Simons is dicht bij een overstap op huurbasis van Paris Saint-Germain naar PSV, melden het Eindhovens Dagblad en VI dinsdagavond.

De negentienjarige Simons moet alleen nog de medische keuring doorstaan en zijn handtekening zetten onder een huurovereenkomst die hem een seizoen aan PSV bindt. Dinsdagavond werd hij in het centrum van Eindhoven gesignaleerd in gezelschap van PSV's teammanager Bas Roorda.

Simons belandde in 2010 als zevenjarige in de jeugdopleiding van FC Barcelona en stapte in 2019 over naar PSG. De middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, is de zoon van oud-prof Regilio Simons, die als spits 179 wedstrijden in de Eredivisie speelde en voor onder meer Fortuna Sittard en NAC Breda actief was.

De geboren Amsterdammer speelde tot nu toe elf wedstrijden in het eerste elftal van de Franse grootmacht, waarvan zeven in competitieverband. Vorig seizoen miste hij de beslissende strafschop in de finale van de Coupe de France, waardoor PSG verloor van OGC Nice. Simons speelde vijf interlands voor Oranje onder 19, waarvan de laatste als aanvoerder.

Hij zou na de komst van de Braziliaanse aanvaller Savinho en de Nederlandse verdediger Ki-Jana Hoever de derde speler zijn die deze zomer op huurbasis de overstap naar PSV maakt.