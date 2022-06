Bert van Marwijk blijft ook na zijn afscheid als hoofdtrainer actief in het betaald voetbal. De voormalig bondscoach van het Nederlands elftal gaat bij zijn oude club MVV Maastricht aan de slag als leercoach.

In die functie zal de zeventigjarige Van Marwijk niet alleen hoofdtrainer Maurice Verberne bijstaan, maar ook werken met de trainers van de teams voor spelers onder de 21, 18 en 16 jaar.

"Ik hoop iets van mijn veertigjarige ervaring op ze over te brengen", zegt Van Marwijk, die een helder plan voor ogen heeft. "We willen met MVV een herkenbare speelstijl ontwikkelen, net zoals bij Ajax en AZ. Om dit te verwezenlijken, hebben we goede trainers in de jeugd nodig."

"Natuurlijk mogen trainers nog altijd hun eigen accenten leggen. Ze moeten zich echter wel aan de herkenbare lijnen van de club gaan houden. Maar ik kan nu al concluderen dat we op de goede weg zijn om jonge talenten op een professionele wijze door te laten groeien om, als ze er klaar voor zijn, in MVV 1 te belanden."

Van Marwijk werd een maand geleden ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten en liet daarna weten een punt te zetten achter zijn trainerscarrière. De Deventenaar beleefde zijn grootste successen met Oranje (WK-finale 2010) en Feyenoord (UEFA Cup-winst in 2002).

Als speler droeg van Marwijk meer dan tweehonderd keer het shirt van MVV. Bij de Limburgse club, die vorig seizoen zestiende werd in de Keuken Kampioen Divisie, spelen zijn kleinzoons Thomas van Bommel (in de hoofdmacht) en Ruben van Bommel (in de jeugd).