Tyrell Malacia lijkt Feyenoord te verruilen voor Manchester United. Technisch directeur Frank Arnesen bevestigt dinsdag aan het AD dat er een akkoord is bereikt met de Premier League-club over een transfer van de linksback.

Het zag er lange tijd naar uit dat de begeerde Malacia naar het Olympique Lyonnais van trainer Peter Bosz zou vertrekken. Er was zelfs al sprake van een persoonlijk akkoord met de Franse club. Het United van trainer Erik ten Hag toonde maandagavond opeens ook concrete interesse en bereikte dinsdag een akkoord met Feyenoord over de transfersom.

De overstap naar Manchester is nog niet in kannen en kruiken, want de 22-jarige Malacia moet eerst nog persoonlijk overeenstemming bereiken met 'The Red Devils'. Het zou gaan om een bedrag van zeventien miljoen euro, waarvan twee miljoen euro bonussen. Malacia staat nog tot medio 2024 onder contract bij Feyenoord.

Malacia doorliep de jeugdopleiding van Feyenoord en behoort sinds het seizoen 2017/2018 tot de A-selectie. De vleugelverdediger speelde sindsdien 136 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, waarin hij vier keer scoorde en tien assists gaf. Hij won in 2018 de TOTO KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal met Feyenoord.

Door zijn sterke ontwikkeling bij Feyenoord is Malacia inmiddels zeker van een plek in de selectie van het Nederlands elftal. De linksback, die in september 2021 zijn debuut maakte voor Oranje, deed in juni mee in de Nations League-duels met Wales en staat inmiddels op vijf interlands.

Malacia moet de eerste aanwinst worden onder Ten Hag, die de Feyenoorder als trainer van Ajax de afgelopen seizoenen van dichtbij heeft kunnen zien. Ook Frenkie de Jong wordt in verband gebracht met een transfer naar Manchester United. De middenvelder van FC Barcelona speelde bij Ajax al onder Ten Hag.