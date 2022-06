Patrick van Leeuwen vervolgt ondanks de oorlog in Oekraïne zijn trainerscarrière bij Zorya Luhansk. De 52-jarige Nederlander tekent bij de Oekraïense club een contract voor drie jaar.

Het betekent voor Van Leeuwen zijn tweede avontuur in Oekraïne, waar de competitie na de Russische inval in februari werd stilgelegd. Eerder was hij tussen 2006 en 2013 het hoofd van de jeugdopleiding van Shakhtar Donetsk.

Van Leeuwen was als speler actief voor Sparta Rotterdam en Helmond Sport. Nadat hij vanwege blessureleed had moeten stoppen, werkte hij in de jeugdopleiding van Feyenoord. Vervolgens bekleedde hij technische functies bij het Kazachse Kairat Almaty en Israëlische Maccabi Tel Aviv.

Bij Maccabi schoof Van Leeuwen in juli 2021 door naar de positie van hoofdtrainer. Hij veroverde de Israëlische beker en supercup, maar werd in oktober ontslagen vanwege tegenvallende resultaten in de reguliere competitie.

Zorya Luhansk speelt zijn wedstrijden in de centraal gelegen stad Zaporizhzhia vanwege de situatie in Oost-Oekraïne. De club stond op de vierde plek toen de Oekraïense competitie afgelopen seizoen na achttien speelrondes werd stopgezet vanwege de Russische inval.

Het is vanwege de situatie in Oekraïne onduidelijk wanneer de competitie weer begint. Andriy Pavelko, de voorzitter van de nationale bond, sprak eerder de verwachting uit dat het nieuwe seizoen in augustus zou kunnen beginnen.