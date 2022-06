De Russische eigenaar Valeriy Oyf is bereid om zijn aandelen in Vitesse over te dragen en scheldt bovendien een schuld van meer dan 150 miljoen euro volledig kwijt. De Arnhemse club krijgt door dat besluit zelf zeggenschap in de zoektocht naar een nieuwe eigenaar.

Onder druk van de oorlog in Oekraïne zette Oyf zijn aandelen in maart in de verkoop. De schuld van de holding, die de Vitesse-aandelen heeft uitgegeven, is naar verluidt zo'n 155 miljoen euro. Die torenhoge schuld bemoeilijkte de verkoop, maar met de kwijtschelding neemt Oyf zijn verlies.

De aandelen komen volledig in handen van Vitesse, dat daardoor zelfstandig op zoek kan naar een nieuwe eigenaar. Het vertrek van Oyf betekent bovendien het einde van de samenwerking van Vitesse met de Russen, die in 2010 begon.

Vitesse is al in verregaande onderhandelingen met een partij over een overname. Er is al een intentieovereenkomst met een partij getekend, maar de Arnhemse club doet geen mededelingen over deze mogelijke koper.

"Ik wil graag benadrukken dat we het liefst meer over de overnamesituatie zouden communiceren, maar dat we hopen dat men begrijpt dat dit niet altijd ten gunste is van het traject", reageert algemeen directeur Pascal van Wijk.

Valeriy Oyf was sinds 2018 eigenaar van Vitesse. Valeriy Oyf was sinds 2018 eigenaar van Vitesse. Foto: Pro Shots

'Belangrijke ontwikkelingen voor de toekomst'

Vitesse moet voor de aandelenoverdracht nog goedkeuring krijgen van de licentiecommissie van de KNVB. Daarnaast moet de voetbalbond later, als er een akkoord is bereikt, ook goedkeuring geven over de definitieve overname.

"Dit zijn belangrijke ontwikkelingen voor Vitesse en de toekomst van de club, die de huidige grootaandeelhouder (Oyf, red.) mogelijk maakt", verklaart Henk Parren, de enige Nederlander in de raad van commissarissen bij Vitesse.

"Het is wel prettig dat we behoorlijk op weg zijn", voegt Van Wijk toe. "In de afgelopen drie maanden hebben we achter de schermen hard gewerkt en er is nog een aantal stappen te zetten. Dat moet in alle rust blijven gebeuren."

Oyf dekte jaarlijks de financiële gaten in de begroting van Vitesse, dat afgelopen seizoen in de Eredivisie als zesde eindigde en in de play-offs naast een ticket voor Europees voetbal greep. Het nieuwe seizoen begint voor Vitesse op 7 augustus met een thuiswedstrijd tegen Feyenoord.