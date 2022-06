FC Barcelona is niet te spreken over het besluit van AS Roma om toch niet mee te doen aan de strijd om de Trofue Joan Gamper, de jaarlijkse openingswedstrijd van de Catalaanse club. Volgens AS Roma past het duel met Barcelona niet in de voorbereiding.

AS Roma zou in eerste instantie deelnemen aan het duel, dat sinds 1966 wordt gespeeld. De wedstrijd geldt voor Barcelona als de officiële opening van het seizoen. Op dezelfde dag worden vaak de zomeraanwinsten aan het publiek gepresenteerd.

"We hebben dit besluit genomen om onze hoofddoelstelling van de best mogelijke voorbereiding te kunnen garanderen. We zullen de voorbereiding op het nieuwe seizoen dichter bij huis treffen", schrijft de Romeinse winnaar van de Conference League in een verklaring.

Barcelona begrijpt niets van de afzegging van de ploeg van trainer José Mourinho. "AS Roma heeft eenzijdig en zonder opgaaf van reden besloten om het door beide partijen ondertekende contract te beëindigen", luidt de reactie van Barça.

"De juridische afdeling van de club onderzoekt de juiste acties om van AS Roma de schade vergoed te krijgen die de onverwachte en ongerechtvaardigde beslissing kan veroorzaken voor zowel de club als de fans."

Het is nog onduidelijk of Barcelona een andere tegenstander heeft gevonden. Vorig jaar reisde Juventus af naar Barcelona, waar de thuisploeg met 3-0 won. In totaal zag Barça de prijs slechts twaalf keer naar de tegenstander gaan.