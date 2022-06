Vincent Janssen hoopt dat zijn transfer naar Royal Antwerp FC hem een plek in de WK-selectie van het Nederlands elftal gaat opleveren. De 28-jarige spits werd maandag gepresenteerd bij zijn nieuwe club.

Janssen maakte twee weken geleden na vijf jaar zijn rentree in Oranje. Hij was betrokken bij de eerste twee doelpunten in de gewonnen Nations League-wedstrijd tegen Wales (3-2).

Bondscoach Louis van Gaal was tevreden over hem, maar vertelde ook dat Janssen in aanloop naar het WK in Qatar moet concurreren met spitsen als Wout Weghorst, Luuk de Jong en Brian Brobbey.

"Natuurlijk wil ik graag naar het WK, maar ik moet me wel bewijzen", zei Janssen maandag tijdens zijn presentatie in Antwerpen, waar hij verwacht zich in de kijker te kunnen spelen.

"Ik was meteen enthousiast na de interesse van Antwerp en ben alleen maar enthousiaster geworden. Ik ben klaar voor deze stap en klaar om voor de prijzen te spelen. De club is ambitieus en dat ben ik ook."

'Ik wil graag deel uitmaken van Antwerp'

Janssen voelt dat er iets staat te gebeuren bij Antwerp. "Iedereen hier heeft veel ambities", zei de spits, die werd overgenomen van het Mexicaanse Monterrey, over de club van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars.

"Ik wil daar graag deel van uitmaken. Sinds mijn vertrek uit Nederland ben ik gegroeid als voetballer en als mens. Ik ben blij weer terug in Europa te zijn."

Paul Gheysens, de rijke eigenaar van Antwerp heeft grote plannen met de oudste profclub van België. Hij heeft veel geld over voor een eerste landstitel sinds 1957. Toby Alderweireld schijnt het volgende doelwit te zijn en de naam van Dries Mertens is ook gevallen.