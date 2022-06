Arne Slot vreest niet dat het Europese succes van Feyenoord in het afgelopen seizoen ervoor gaat zorgen dat de Rotterdammers het nieuwe seizoen ingaan met een mindere selectie. De trainer ziet veel spelers vertrekken, maar rekent erop dat de club creatieve oplossingen vindt.

"Het was een van onze doelstellingen in het afgelopen seizoen dat onze spelers weer op de radar zouden komen bij andere clubs", zei Slot maandag op zijn eerste persconferentie van het nieuwe seizoen. "Ik denk dat we wel kunnen stellen dat we daarin geslaagd zijn."

Slot zag huurlingen Cyriel Dessers, Guus Til en Reiss Nelson vertrekken en maakte eerder op de dag bekend dat Bryan Linssen voor een avontuur bij het Japanse Urawa Red Diamonds kiest. De trainer verwacht niet dat het daarbij blijft en rekent in ieder geval op een vertrek van Tyrell Malacia.

"Hij is nog wel speler van ons. Het is een andere partij nog niet gelukt om hem aan te trekken", zei hij over de 22-jarige linksback. "Het zou een beetje dom zijn om te ontkennen dat er een club een concreet bod heeft gedaan. Maar hij heeft nog geen ander shirtje aan, dus ze zullen iets meer hun best moeten doen."

"Duidelijk is dat er al veel vaste krachten van vorig seizoen zijn vertrokken en nog gaan vertrekken. We zullen weer heel creatief moeten zijn om hen te vervangen", vervolgde Slot, die niet in wilde gaan op geruchten over de eventuele komst van Italiaans international Wilfried Gnonto.

Arne Slot stond voor het eerst op het veld met zomeraanwinst Mats Wieffer. Arne Slot stond voor het eerst op het veld met zomeraanwinst Mats Wieffer. Foto: ANP

Slot benieuwd naar ontwikkeling Wieffer

Waar Feyenoord veel spelers ziet vertrekken, trok de club deze zomer ook twee spelers aan. Aanvaller Danilo kwam transfervrij over van Ajax en middenvelder Mats Wieffer verruilde stadgenoot Excelsior voor de Conference League-finalist van het afgelopen seizoen.

"Danilo zal de concurrentie moeten aangaan met - hopelijk - een andere spits, die nog moet komen. Er zal in ieder geval geen sprake zijn van een hiërarchie. Zij zullen net als Bryan en Cyriel in het afgelopen jaar gaan uitmaken wie er veel, alles of gedeeltelijk gaat spelen."

"En bij Wieffer is het interessant om te zien hoe hij zich gaat ontwikkelen. In de afgelopen jaren ging zijn ontwikkeling heel snel en nu is het interessant om te zien hoe hij de stap van de Eerste Divisie naar de top van de Eredivisie maakt."

Feyenoord begint het nieuwe seizoen op 7 augustus met een uitwedstrijd tegen Vitesse. De Rotterdammers hoeven dit seizoen - in tegenstelling tot vorig seizoen - geen Europese voorrondes te spelen en stromen tijdens de groepsfase van de Europa League in.