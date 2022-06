FC Utrecht huurt Daishawn Redan komend seizoen van Hertha BSC, zo heeft de Eredivisie-club maandag bekendgemaakt. De 21-jarige Jong Oranje-aanvaller speelde afgelopen seizoen voor PEC Zwolle, waarmee hij degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie.

In het huurcontract van Redan, die nog twee jaar vastligt bij Hertha BSC, heeft FC Utrecht een optie tot koop bedongen. Redan sluit vrijdag pas aan bij de selectie van trainer Henk Fraser, omdat hij langer vakantie heeft vanwege interlandverplichtingen. De geboren Amsterdammer speelde inmiddels twee keer voor Jong Oranje. In 2018 werd hij met Oranje onder 17 Europees kampioen.

Redan staat al jaren te boek als groot talent. In 2018 maakte hij de overstap van de jeugdopleiding van Ajax naar Chelsea, dat hem in 2019 verkocht aan Hertha BSC. Hij maakte zijn debuut in de Bundesliga, maar een doorbraak bleef uit. De Duitse club verhuurde hem in het seizoen 2020/2021 aan FC Groningen. Na een jaar op huurbasis bij PEC Zwolle maakt hij nu dus de overstap naar FC Utrecht.

"FC Utrecht is een club met ambitie. Het zou mooi zijn als we dit jaar Europees voetbal halen", zegt Redan op de website van de club.

'Redan is niet de grootste, maar heeft wel power'

Technisch directeur Jordy Zuidam is uiteraard blij met de komst van Redan, die als jeugdinternational liefst 49 keer scoorde. "Daishawn is, net zoals wij, ambitieus. Hij is gretig en wil echt graag voor FC Utrecht spelen", aldus Zuidam, die weet wat Redan kan toevoegen aan het spel van FC Utrecht.

"Hij is een snelle speler die op meerdere posities in de voorste linie uit de voeten kan. Hij speelt met veel dynamiek en heeft diepte in zijn spel. Hij is niet de grootste, maar heeft wel power en duelkracht."

Redan is deze zomer de eerste aanvallende nieuwkomer voor FC Utrecht. De club legde eerder al bekende namen vast als drievoudig Oranje-international Nick Viergever, die overkomt van Greuther Fürth, en Luuk Brouwers van Go Ahead Eagles. De Griekse doelman Vasilis Barkas wordt gehuurd van Celtic.