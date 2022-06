Petr Cech legt vanaf donderdag zijn werkzaamheden bij Chelsea neer. De Tsjech, die een adviserende rol bij de Premier League-club heeft, is het derde kopstuk dat vertrekt sinds de club in Amerikaanse handen is.

De veertigjarige Cech, die tussen 2004 en 2015 vele prijzen pakte met de 'Blues', werkte de afgelopen drie jaar in een adviserende rol bij Chelsea. De oud-doelman had een goede verstandhouding met Roman Abramovich, die de club recent verkocht vanwege de oorlog in Oekraïne.

De door de Britse overheid gesanctioneerde Rus verkocht de club aan het Amerikaans consortium rond Todd Boehly. Dat heeft geleid tot een reorganisatie op bestuurlijk vlak. Recent kondigde Bruce Buck al aan na bijna twintig jaar te stoppen als voorzitter.

Daarnaast vertrok ook Marina Granovskaia, die technisch directeur bij Chelsea was. De Amerikaanse zakenman Boehly is voorzitter geworden en werkt voorlopig op interim-basis ook als technisch directeur. Granovskaia blijft hem tijdens deze transferperiode nog wel adviseren.

"Nu de club een nieuwe eigenaar heeft, voelt het voor mij als het juiste moment om een stap opzij te doen", aldus Cech, die onder meer als taak had om een verbindende rol te spelen tussen de jeugdopleiding en de senioren.

Boehly nam Chelsea voor een bedrag van 2,5 miljard pond (bijna 3 miljard euro) over en drukt in de eerste maanden zichtbaar zijn stempel. De club was sinds 2003 in handen van Abramovich. Dankzij zijn investeringen is Chelsea uitgegroeid tot een van de grootste clubs ter wereld.