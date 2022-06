Bryan Linssen vertrekt bij Feyenoord, zo meldt de Rotterdamse club maandag. De 31-jarige aanvaller heeft een contract tot eind 2024 getekend bij de Japanse club Urawa Red Diamonds.

Het contract van Linssen in Rotterdam liep nog tot medio 2023. Zowel Feyenoord als Urawa Red Diamonds meldt niets over de hoogte van de transfersom.

Het vertrek van Linssen komt niet als een verrassing. Er gingen al weken geruchten over een aanstaande transfer naar Japan en het was bekend dat de speler openstond voor een buitenlands avontuur. Bovendien is Feyenoord dicht bij het aantrekken van een nieuwe aanvaller. Naar verluidt is de vijftienvoudig landskampioen persoonlijk rond met viervoudig Italiaans international Wilfried Gnonto van FC Zürich, nadat vorige maand spits Danilo werd overgenomen van Ajax.

Linssen speelde twee seizoenen voor Feyenoord, dat hem in de zomer van 2020 transfervrij overnam van Vitesse. Eerder was hij actief voor FC Groningen, Heracles Almelo en VVV-Venlo, MVV Maastricht en Fortuna Sittard. De Limburger kijkt terug op twee mooie jaren, waarin hij geregeld een basisplaats had en 21 keer scoorde in de Eredivisie.

"Met spelen voor Feyenoord heb ik een van mijn mooiste dromen verwezenlijkt", zegt Linssen bij de bekendmaking van zijn transfer naar Japan op de website van Feyenoord. "De tijd is voorbijgevlogen. Ik kijk niet alleen met een trots gevoel terug op onze prestaties op het veld, maar zal me ook de mensen met wie ik zo fijn heb samengewerkt altijd blijven herinneren. En natuurlijk de supporters en een volle Kuip: dat ga ik enorm missen."

'We nemen op een mooie manier afscheid'

Linssen kiest met Urawa Red Diamonds voor de huidige nummer tien van de J-League uit de miljoenenstad Saitama. Technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord noemt een buitenlands avontuur een "lang gekoesterde wens" van Linssen. "Nu deze mogelijkheid zich voordoet, nemen we dan ook op een mooie manier afscheid van elkaar."

De Deen benadrukt dat Linssen mag terugkijken op twee goede jaren in De Kuip. "Bryan heeft zijn carrière altijd zorgvuldig opgebouwd en heeft steeds opnieuw laten zien het niveau een stapje hoger ook aan te kunnen. Ook bij ons is dat gelukt. Met zijn rendement en energie is hij niet alleen op het veld van toegevoegde waarde geweest."

Linssen is de derde aanvaller van de selectie die de Conference League-finale haalde die De Kuip verlaat. Eerder werd duidelijk dat huurlingen Cyriel Dessers en Reiss Nelson komend seizoen niet voor Feyenoord spelen.