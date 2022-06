Arne Slot heeft zondag de Rinus Michels Award voor de beste trainer in de Eredivisie in de wacht gesleept. De 43-jarige oefenmeester bereikte met Feyenoord de Conference League-finale, waarin AS Roma nipt te sterk bleek.

In de Eredivisie eindigde Feyenoord als derde, op twaalf punten van landskampioen Ajax. In de jaargang 2020/2021 moesten de Rotterdammers met Dick Advocaat aan het roer nog genoegen nemen met de vijfde plek.

Op weg naar de Conference League-finale rekende Feyenoord in de knock-outfase af met FK Partizan, Slavia Praag en Olympique de Marseille. In de groepsfase hadden de Rotterdammers Slavia Praag, 1. FC Union Berlin en Maccabi Haifa onder zich gehouden.

Erik ten Hag, die vorig seizoen Ajax onder zijn hoede had en nu trainer van Manchester United is, was een van de vier andere genomineerden. Hij loodste de Amsterdammers naar de landstitel.

Ook Ron Jans (FC Twente), Joseph Oosting (RKC Waalwijk) en Kees van Wonderen (Go Ahead Eagles, maar volgend seizoen SC Heerenveen) maakten kans op de individuele onderscheiding. Alle hoofdtrainers uit het betaalde voetbal mochten hun stem uitbrengen. De uitreiking van de prijzen was zondag in een hotel in Garderen.

De Rinus Michels Awards werden na het seizoen 2003/2004 voor het eerst uitgereikt. Toenmalig AZ-trainer Co Adriaanse kreeg destijds de onderscheiding voor de beste trainer in de Eredivisie. Met drie zeges is Ten Hag de recordhouder. Voor Slot is het zijn eerste onderscheiding.

Laatste vijf winnaars Rinus Michels Award: 2017: Peter Bosz

2018: Phillip Cocu

2019: Erik ten Hag

2021: Erik ten Hag

2022: Arne Slot

Lukkien beste trainer in de Keuken Kampioen Divisie

Dick Lukkien kreeg de Rinus Michels Award voor de beste trainer in de Keuken Kampioen Divisie. De oefenmeester begeleidde FC Emmen afgelopen seizoen naar de eerste plaats en daarmee rechtstreekse promotie naar de Eredivisie.

Wim Jonk (FC Volendam), Rob Penders (FC Eindhoven) en Marinus Dijkhuizen (Excelsior) waren de andere genomineerde trainers. Ook Jonk en Dijkhuizen promoveerden naar het hoogste niveau.

Bert van Marwijk kreeg de oeuvreprijs toegewezen. De zeventigjarige trainer won in 2002 met Feyenoord de UEFA Cup en bereikte acht jaar later met het Nederlands elftal de finale van het WK, waarin Spanje na verlenging met 1-0 te sterk bleek.

De oeuvreprijs wordt niet elk jaar uitgereikt. Eerder viel de prijs ten deel aan onder anderen Louis van Gaal, Johan Cruijff, Foppe de Haan, Kees Rijvers, Leo Beenhakker en Dick Advocaat.