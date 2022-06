Eran Zahavi zet zijn loopbaan voort bij zijn oude club Maccabi Tel Aviv. De aanvaller, die volgende maand zijn 35e verjaardag viert, heeft voor twee jaar getekend bij de Israëlische topclub.

Omdat Zahavi's contract bij PSV op 30 juni afloopt, hoeft Maccabi Tel Aviv geen transfersom te betalen voor de spits. Eind vorig seizoen maakte de aanvaller al duidelijk dat hij geen nieuwe overeenkomst aan zou gaan bij PSV, de club die hij twee seizoenen diende.

Zahavi maakte 22 goals in de vijftig Eredivisie-duels die hij afwerkte voor de Eindhovenaren. Zowel in het seizoen 2020/21 als in de jaargang 2021/22 eindigde PSV in de competitie als tweede achter Ajax. Vorig seizoen won Zahavi wel de Johan Cruijff Schaal en de KNVB-beker met de Eindhovenaren, beide keren ten koste van Ajax.

Eerder kwam Zahavi tussen 2013 en 2016 al uit voor Maccabi Tel Aviv, waar hij dankzij zeer productieve seizoenen (98 goals in 119 competitieduels) een lucratieve transfer naar het Chinese Guangzhou City FC verdiende.

Eran Zahavi in actie voor Maccabi Tel Aviv tijdens een Champions League-duel met FC Porto in 2015. Foto: Pro Shots

Zahavi volgt zijn hart met terugkeer

"Mijn hart stond simpelweg geen andere keuze toe, ik kon de fans van Maccabi Tel Aviv niet in de steek laten", zo zegt Zahavi op de clubsite van zijn nieuwe werkgever. "Ik krijg nu de kans om jullie terug te betalen voor de liefde die jullie hebben getoond. Zoals altijd in mijn loopbaan heb ik mezelf ambitieuze doelstellingen opgelegd. Deze komen volledig overeen met waar de club naartoe wil."

Maccabi Tel Aviv moest vorig seizoen met de derde plaats genoegen nemen in de Israëlische competitie en neemt daardoor deel aan de tweede voorronde van de Conference League. Daarin wachten op 21 en 28 juli duels met Zira FK uit Azerbeidzjan.

Afgelopen seizoen speelde Zahavi met PSV nog twee keer tegen Maccabi Tel Aviv. In de tussenronde van de Conference League gingen de Eindhovenaren toen verder na een 1-0 thuiszege en een 1-1 gelijkspel in Israël.