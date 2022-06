Gareth Bale vervolgt zijn carrière in de Verenigde Staten. De Welshman vertrekt naar Los Angeles FC, waar hij ploeggenoot wordt van Giorgio Chiellini.

Los Angeles FC pikt de 32-jarige Bale transfervrij op na zijn vertrek bij Real Madrid, waar hij negen seizoenen onder contract stond. Het is nog onbekend tot wanneer Bale tekent in de 'City of Angels'. Volgens Amerikaanse media gaat het om een contract van minstens een jaar.

"Tot snel, Los Angeles", schrijft Bale zondag in een korte reactie op sociale media. Los Angeles FC wordt voor de aanvaller de eerste club buiten Europa. Voor zijn avontuur bij Real Madrid speelde Bale, die naar verluidt recent ook gesprekken voerde met Cardiff City, voor Southampton en Tottenham Hotspur.

Bale is voor Los Angeles FC de tweede grote aankoop van deze zomer. Chiellini kondigde eerder deze maand aan te vertrekken naar de MLS-club. De 37-jarige verdediger was eveneens transfervrij na zijn vertrek bij Juventus. Ook Kelvin Leerdam staat onder contract bij Los Angeles FC.

Los Angeles FC is momenteel de koploper van de Western Conference in de Major League Soccer. De club werd in 2014 opgericht en maakt sinds 2018 deel uit van de MLS, de hoogste Amerikaanse clubcompetitie. Los Angeles FC won de MLS-titel nog nooit.

Zowel Chiellini als Bale kan pas vanaf 7 juli officieel worden verwelkomd. Dan opent de transfermarkt de deuren in de Verenigde Staten.