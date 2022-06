PSV heeft zaterdag de eerste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met ruime cijfers gewonnen. De ploeg van de nieuwe trainer Ruud van Nistelrooij was met 6-0 te sterk voor het Duitse BW Lohne. Eerder op de dag won FC Twente met 0-11 van de amateurs van SV Bon Boys.

PSV speelde tegen BW Lohne, dat uitkomt op het vijfde niveau in Duitsland, zonder tal van belangrijke krachten, omdat die vanwege interlandverplichtingen langer vakantie mogen vieren.

De Argentijnse doelman Walter Benítez, die afgelopen week werd vastgelegd door de Eindhovense club, stond wel in de basis. Hij speelde alleen de eerste helft. Van Nistelrooij wisselde bij zijn officieuze debuut zelfs alle elf zijn spelers in de rust.

De nummer twee van het afgelopen Eredivisie-seizoen leidde halverwege met 2-0. Armando Obispo kopte PSV op voorsprong en was zo verantwoordelijk voor de eerste Eindhovense goal dit seizoen. Even later tekende Yorbe Vertessen op aangeven van Noni Madueke voor de 2-0.

Opvallend was dat Derrick Luckassen voor rust meedeed. De 26-jarige verdediger staat al sinds 2018 onder contract bij PSV en werd de afgelopen jaren uitgeleend aan Hertha BSC, Anderlecht, Kasimpasa en Fatih Karagümrük. Onder van Nistelrooij krijgt de oud-speler van AZ weer een kans.

Yorbe Vertessen maakte de 2-0. Yorbe Vertessen maakte de 2-0. Foto: Pro Shots

Colyn scoort twee keer

In de tweede helft gaf Van Nistelrooij vooral spelers die normaal gesproken voor Jong PSV uitkomen een kans, waardoor de gemiddelde leeftijd onder de twintig jaar lag. De Canadees Simon Colyn maakte op aangeven van de Amerikaan Dante Sealy de 3-0 en een andere Amerikaan, Richard Ledezma, zorgde voor de 4-0.

Door een eigen doelpunt van een speler van BW Lohne liep PSV uit naar 5-0. Colyn bepaalde de eindstand met zijn tweede doelpunt van de wedstrijd op 6-0.

De volgende oefenwedstrijd van PSV is op 9 juli tijdens het trainingskamp in Duitsland en dan is Arminia Bielefeld de tegenstander. De Duitse club degradeerde afgelopen seizoen uit de Bundesliga.

Walter Benítez keepte de eerste helft bij PSV en werd vervangen door Joël Drommel. Walter Benítez keepte de eerste helft bij PSV en werd vervangen door Joël Drommel. Foto: Pro Shots

Ook FC Twente en RKC beginnen met ruime overwinning

FC Twente begon de voorbereiding zaterdag door de dubbele cijfers (0-11) te halen tegen de amateurs van SV Bon Boys uit Haaksbergen.

De doelpunten kwamen op naam van Manfred Ugalde (drie keer). Václav Cerný (twee keer), Joshua Brenet (twee keer), Virgil Misidjan, Ricky van Wolfswinkel, Mathias Kjølø en Denilho Cleonise. Przemyslaw Tyton keepte de eerste helft en maakte zo zijn officieuze debuut voor de club uit Enschede.

RKC Waalwijk won met 0-5 van het regioteam uit Waalwijk. Halverwege leidde de ploeg van trainer Joseph Oosting met 0-2 door twee goals van Michiel Kramer. In de tweede helft scoorde de van Arsenal gehuurde Deen Mika Biereth twee keer en was ook Yassin Oukili trefzeker.