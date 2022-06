Sherida Spitse speelt ook de komende jaren voor Ajax Vrouwen. De recordinternational van de Oranjevrouwen heeft haar aflopende contract zaterdag met drie seizoenen verlengd.

"Bij elke club waar ik speelde, wilde ik prijzen pakken. De hoofdprijs is kampioen worden. Dat is bij veel clubs gelukt en wil ik bij Ajax ook bereiken", zegt de 32-jarige Spitse over haar besluit om in Amsterdam te blijven.

In het afgelopen eindigde Ajax Vrouwen in de strijd om de landstitel als tweede achter kampioen FC Twente. Wel werd de KNVB-beker gewonnen door de ploeg van trainer Danny Schenkel.

Spitse werd anderhalf jaar geleden overgenomen van het Noorse Valerenga IF. Eerder kwam de middenvelder uit voor sc Heerenveen, FC Twente en LSK Kvinner FK, dat net als Valerenga uit Noorwegen komt.

Ze sluit niet uit dat ze zich ook na haar actieve loopbaan aan Ajax verbindt. "Misschien speel ik nog wel vijf of zes jaar. Ik wil er geen leeftijd aanhangen en moet eerst zien wat mij leuk lijkt. Ooit hoofdtrainer van de Ajax Vrouwen worden is wel iets moois."

Vrijdagavond speelde Spitse haar tweehonderdste interland namens Oranje. Een succes werd dat niet, want op bezoek bij Engeland in Leeds miste ze tijdens een dramatische tweede helft een strafschop en ging ze met haar ploeg met 5-1 onderuit.