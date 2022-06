Wim Jonk is ook komend seizoen trainer van FC Volendam. De succescoach heeft zijn aflopende contract bij de naar de Eredivisie gepromoveerde club met een jaar verlengd. Het gedegradeerde Heracles Almelo heeft in John Lammers een nieuwe trainer gevonden.

De 55-jarige Jonk is al drie jaar hoofdtrainer van FC Volendam. Afgelopen seizoen verzekerde hij zich met de club uit zijn geboorteplaats van promotie door achter kampioen FC Emmen tweede te worden in de Keuken Kampioen Divisie.

Vlak na de beslissende 1-2-overwinning op FC Den Bosch liet Jonk al weten bij Volendam te willen blijven. In het nieuwe contract van de 49-voudig Oranje-international is een optie op een extra seizoen opgenomen.

"Met de promotie naar de Eredivisie is ons eerste doel behaald, maar we zijn er nog lang niet", aldus Jonk, die in zijn eerste twee seizoen als Volendam-trainer ook al in de top van de Eerste Divisie meedraaide.

"De Eredivisie gaat niet alleen veel meer van onze spelers en staf vragen, ook de club als geheel kan en moet nog veel stappen zetten voordat onze basis stevig genoeg is. Dat is ook logisch bij een meerjarenplan. Nu wacht ons een mooie nieuwe uitdaging en daar kijk ik naar uit."

Jonk was eerder jeugdtrainer bij Ajax, de club waarvoor hij ook als speler uitkwam. Verder droeg hij het shirt van onder meer PSV, Internazionale en het Nederlands elftal.

De promotie naar de Eredivisie leidde tot een groot feest in Volendam. De promotie naar de Eredivisie leidde tot een groot feest in Volendam. Foto: ANP

Heracles legt lot in handen van Lammers

De nieuwe Heracles-coach Lammers was eerder trainer van onder meer Excelsior, FC Eindhoven, Jong Vitesse en het Deense Esbjerg fB. Hij tekent in Almelo een contract voor twee seizoenen, met een optie op een extra jaar.

"John staat voor een goede samenwerking met staf en spelersgroep, heeft een behoorlijke trainerservaring in zowel binnen- als buitenland op verschillende niveaus en wil aanvallend voetbal spelen", zegt technisch directeur Nico-Jan Hoogma van Heracles. "John is voor ons de meest aangewezen persoon om samen met zijn staf en spelersgroep ons terug te brengen naar de Eredivisie."

Lammers is de opvolger van Frank Wormuth, die vorige maand vlak voor de start van de voor Heracles desastreus verlopen play-offs werd ontslagen. Het seizoen werd afgemaakt onder assistent-trainer René Kolmschot. Lammers krijg assistentie van de onlangs teruggehaalde Hendrie Krüzen.

Aanvankelijk zou de Spanjaard Carlos Vicens de nieuwe trainer van Heracles worden. De assistent van Josep Guardiola bij Manchester City besloot daar wegens de degradatie van de Almeloërs van af te zien.

Het leek er vorig seizoen niet op dat Heracles zou degraderen. De club was lange tijd dichter bij Europees voetbal dan bij degradatie, maar in de laatste Eredivisie-speelrondes en de daaropvolgende play-offs ging het alsnog mis.