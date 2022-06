Zian Flemming verkast van Fortuna Sittard naar Millwall FC. De 23-jarige spelmaker behoort tot de duurste verkopen ooit van de Eredivisionist, al heeft de club niet bekendgemaakt welk bedrag de Engelsen voor hem hebben betaald.

Naar verluidt ligt de transfersom rond de 2,5 miljoen euro. Daarmee zou Flemming alleen Mark van Bommel voor zich moeten dulden, voor wie PSV in de zomer van 1999 omgerekend 2,9 miljoen euro overmaakte.

Met het aantrekken van Flemming, die nog een tweejarig contract had in Limburg, heeft Millwall eindelijk beet. De club, die uitkomt op het tweede Engelse niveau, deed tijdens de vorige twee transferperiodes ook al pogingen om de middenvelder te strikken.

Flemming werd opgeleid door Ajax, waar een debuut in het eerste elftal uitbleef. Na periodes bij NEC en PEC Zwolle tekende hij twee jaar geleden bij Fortuna. In Limburg werd hij met 27 goals en elf assists in 63 wedstrijden een belangrijke speler.

Eerder deze zomer nam Fortuna al afscheid van keeper Michael Verrips (die naar FC Groningen vetrok) en huurlingen Jordan Botaka, Nigel Lonwijk en Ryan Johansson. Daar staat onder meer de sensationele komst van Burak Yilmaz tegenover.

Millwall eindigde afgelopen seizoen als negende in het Championship. De club zag middenvelder Maikel Kieftenbeld naar FC Emmen vertrekken.