Zian Flemming verkast van Fortuna Sittard naar Millwall FC. De 23-jarige spelmaker behoort tot de duurste verkopen ooit van de Eredivisionist. Sparta Rotterdam presenteerde zaterdag met de Japanse jeugdinternational Koki Saito al de tiende aanwinst voor het nieuwe seizoen.

Naar verluidt ligt de transfersom voor Flemming rond de 2,5 miljoen euro. Daarmee zou hij op de lijst van duurste Fortuna-spelers alleen Mark van Bommel voor zich moeten dulden, voor wie PSV in de zomer van 1999 omgerekend 2,9 miljoen euro overmaakte.

Met het aantrekken van Flemming, die nog een tweejarig contract had in Limburg, heeft Millwall eindelijk beet. De nummer negen van het afgelopen Championship-seizoen deed tijdens de vorige twee transferperiodes ook al pogingen om de middenvelder te strikken.

Flemming werd opgeleid door Ajax, waar een debuut in het eerste elftal uitbleef. Na periodes bij NEC en PEC Zwolle tekende hij twee jaar geleden bij Fortuna. In Limburg werd hij met 27 goals en elf assists in 63 wedstrijden een belangrijke speler.

Eerder deze zomer nam Fortuna al afscheid van keeper Michael Verrips (die naar FC Groningen vertrok) en huurlingen Jordan Botaka, Nigel Lonwijk en Ryan Johansson. Daar staat onder meer de sensationele komst van Burak Yilmaz tegenover.

Koki Saito (links) was vrijdag al aanwezig bij de eerste Sparta-training. Foto: Getty Images

Sparta presenteert met Saito tiende aanwinst

Van alle Eredivisie-clubs is Sparta voorlopig het slagvaardigst. De Rotterdammers hebben zich verzekerd van de komst van de twintigjarige Japanse aanvaller Saito, die wordt gehuurd van Lommel SK. Hij speelde daar samen met Arno Verschueren, die het afgelopen half jaar al door Sparta werd gehuurd en daarna permanent werd vastgelegd.

"We hebben Koki nadrukkelijk gevolgd de laatste periode en zijn overtuigd van zijn klasse", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp van Sparta. "Hij kan op meerdere posities uit de voeten en heeft de kwaliteit om in de Eredivisie belangrijk te zijn."

Naast Sparta legden ook FC Utrecht en Go Ahead Eagles al veel spelers vast. Ajax is de enige Eredivisionist die nog geen nieuweling heeft gecontracteerd.