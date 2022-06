Sarina Wiegman wil na de 5-1-overwinning met Engeland op de Oranjevrouwen vrijdag niet te veel druk op haar speelsters leggen. De bondscoach beaamt dat haar ploeg goed op weg is, maar blijft voorzichtig met het oog op het naderende EK.

Bij de wedstrijd in Leeds was het halverwege nog 1-1. In de tweede helft ging het na een gemiste strafschop van Sherida Spitse helemaal mis voor Nederland, dat er verdedigend niet altijd goed uitzag.

"Maar ik denk dat Nederland ook favoriet is voor het EK, dat hebben we de eerste helft kunnen zien. Ze kunnen hartstikke goed voetballen", zei de 52-jarige Wiegman tegen de NOS over haar oude ploeg.

"Engeland is goed onderweg, maar Duitsland, Zweden, Frankrijk en Spanje zijn ook ontzettend goede landen. Het is best wel moeilijk om te voorspellen hoe het toernooi gaat lopen, maar ik vind ook wel dat wij een van de landen zijn die voor die prijs kunnen gaan."

Het EK wordt gehouden in Engeland en begint op woensdag 6 juli. De ploeg van Wiegman opent het toernooi met een wedstrijd tegen Oostenrijk op Old Trafford. Noorwegen en Noord-Ierland zijn de andere tegenstanders in de groep. Oranje treft Zweden, Portugal en Zwitserland.

De Oranjevrouwen beleefden een pijnlijke avond in Leeds. Foto: Getty Images

'Voorheen hadden we moeite met scoren'

Hoewel Engeland met ruime cijfers van de Oranjevrouwen won, heeft Wiegman gemengde gevoelens aan het oefenduel overgehouden. De bondscoach vond het verschil tussen de eerste en tweede helft te groot.

"De uitslag is top. In de andere topwedstrijden die we hebben gespeeld, hadden we best wel wat moeite met scoren. Dat ging nu goed. Het is geweldig als je er vijf maakt tegen een land als Nederland", vertelde ze.

"In de eerste helft hadden we moeite met de manier waarop Nederland speelde, met heel veel dynamiek en een overtal op het middenveld. Daar kregen we weinig grip op. Aan de bal lag ons tempo zó laag, dat Nederland het steeds kon belopen."

Engeland oefent in aanloop naar het EK alleen nog tegen Zwitserland, dat donderdag de tegenstander is in Zürich. Nederland speelt nog een WK-kwalificatieduel met Belarus (dinsdag) en een oefenwedstrijd tegen Finland (volgende week zaterdag).