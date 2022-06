De Oranjevrouwen zijn hard in hun oordeel over het spel in het laatste half uur van de oefeninterland tegen Engeland. Na een gemiste strafschop van Sherida Spitse liepen de Engelse vrouwen uit van 1-1 naar 5-1 en dat was ook de eindstand vrijdag op Elland Road.

"We moeten ons schamen", zei Daniëlle van de Donk vlak na het laatste fluitsignaal voor de camera van de NOS. "De afstanden op het veld werden te groot, terwijl Engeland fantastisch speelde. We moeten dit zien als leermoment richting het EK."

Dat EK begint voor Oranje al over twee weken met een zware groepswedstrijd tegen Zweden. Van der Gragt kwam ook aan het woord en zij zei dat er nog veel moet gebeuren de komende veertien dagen. "Het zal echt beter moeten tegen Zweden, want dit want was Nederland onwaardig", aldus Van der Gragt. "Na rust zijn we overlopen."

Toch wezen de spelers ook op de goede eerste helft, waarin Nederland door een rake kopbal van Lieke Martens op een 0-1-voorsprong kwam tegen ploeg van bondscoach Sarina Wiegman. In de 52e minuut had Nederland weer op voorsprong kunnen komen, maar Sherida Spitse schoot een strafschop via de buitenkant van de paal naast. "Het is beter dat ik hem nu mis dan op het EK", reageerde de middenvelder, die haar tweehonderdste interland speelde.

Foto: Getty Images

'We hadden minder power naar voren'

Volgens Spitse is het belangrijk dat de spelers van Oranje beseffen dat ondanks de pijnlijke uitslag niet alles slechts was. "We hebben een goede eerste helft gespeeld met een goede intensiteit. Maar in de tweede helft hadden we minder power naar voren en werden de ruimtes te groot."

De 32-jarige Spitse, die vanwege haar jubileuminterland de aanvoerdersband droeg tegen Engeland, zag haar gemiste strafschop als sleutelmoment. "Als ik die penalty er wel in schiet, verloopt de wedstrijd heel anders. Dat moeten we niet vergeten. Er zijn veel dingen goed gegaan, maar bepaalde dingen mogen beter."

Oranje heeft nog twee wedstrijden tot de start van het EK. Dinsdag wacht een WK-kwalificatieduel met Belarus en zaterdag 2 juli staat een oefeninterland tegen Finland op het programma.