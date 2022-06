De Oranjevrouwen zijn vrijdag vernederd in de oefeninterland tegen het Engeland van voormalig Oranje-bondscoach Sarina Wiegman. Door twee blunders van keeper Sari van Veenendaal en een gemiste penalty van jubilaris Sherida Spitse ging Nederland twee weken voor de start van het EK met 5-1 onderuit in Leeds.

Nederland kende nog een uitstekend begin van de avond, want Lieke Martens opende met een kopbal uit een hoekschop van Spitse score in het stadion van Lees United. Na een half uur spelen was het alweer gelijk omdat Van Veenendaal zich verkeek op een voorzet van Lucy Bronze.

De Oranjevrouwen kregen in de 52e minuut de opgelegde kans om op 1-2 te komen, maar Spitse miste in haar tweehonderdste interland een penalty. Vervolgens werd het alleen maar pijnlijk voor de ploeg van bondscoach Mark Parsons.

Van Veenendaal verkeek zich op het schot van Ella Toone bij de 3-1, waarna Lauren Hemp profiteerde van geklungel in de achterhoede. In de laatste minuut bepaalde Mead de eindstand op een 5-1, nadat eerder de lat en de paal al was geraakt door de Engelsen.

Voor de Oranjevrouwen is de pijnlijke nederlaag in Leeds een dreun op weg naar het EK, dat over twee weken van start gaat in Engeland. De ploeg van bondscoach Mark Parsons verdedigt de Europese titel aan de andere kant van de Noordzee en behoort net als het Engeland van Wiegman tot een van de titelkandidaten.

Nederland zag tijdens de wedstrijd ook nog sterkhouder Martens afhaken met een blessure. De ernst van de kwetsuur is niet bekend. Sterspeler Vivianne Miedema viel pas in de zestigste minuut in omdat ze niet helemaal fit was, terwijl Daniëlle van de Donk na rust haar rentree maakte na lang blessureleed.