Trainer Alfred Schreuder heeft er alle vertrouwen in dat Mohamed Ihattaren gaat slagen bij Ajax. "Hij zit nu in kleedkamer 1, zoals we dat hier noemen", zei de opvolger van Erik ten Hag vrijdag na de eerste training van het seizoen.

"Dat is al een mooie beloning voor hem", vervolgde Schreuder. "Nu moet hij wedstrijdritme krijgen en fit blijven. Hij heeft de hele zomer in overleg met de club getraind. Dat is een goed teken."

Ajax huurt de twintigjarige Ihattaren dit kalenderjaar van Juventus, met een optie tot koop. De voormalige speler van PSV krijgt bij de kampioen een nieuwe kans. Hij arriveerde begin dit jaar met veel overgewicht in de hoofdstad, maar oogde vrijdag op de training afgetraind en fit.

"Ik heb gehoord wat er met hem is gebeurd, maar wil er neutraal in zitten. De voetbalwereld is een hectische wereld. Iedereen wil wat van hem. Hij moet op zichzelf durven te vertrouwen en nee durven te zeggen."

Al voor de eerste training had Schreuder telefonisch contact met Ihattaren. "Ik heb hem verteld dat hij bij me kan aankloppen als hij hulp nodig heeft. Hij heeft extreem veel talent. Op jonge leeftijd was hij al zo goed. Dat zag je bij PSV. De klasse druipt nog steeds van hem af."

Alfred Schreuder leidde zijn eerste training van Ajax. Alfred Schreuder leidde zijn eerste training van Ajax. Foto: Pro Shots

Schreuder verwacht dat Timber blijft

Omdat de transfermarkt nog open is, weet Schreuder niet precies met welke selectie hij begin augustus aan het seizoen gaat beginnen. Zo staan Jurriën Timber en Antony volop in de belangstelling van het Manchester United van Ten Hag.

Schreuder verwacht dat Timber gewoon blijft. "Ik heb hem gebeld en hij heeft mij geen toezeggingen gedaan, maar ik wil graag met hem samenwerken. Hij keek op zijn beurt ook uit naar onze samenwerking. We hebben niet eens over een transfer gesproken."

Ook met Antony heeft Schreuder gesproken. "Hoe hij erin staat? De inhoud van dat gesprek houden we onder ons. Maar het lijkt me een enorme uitdaging om met hem te mogen werken. Het is een interessante speler. Logisch dat veel trainers met hem willen werken."

Omdat er met onder anderen Ryan Gravenberch, Noussair Mazraoui en André Onana al een aantal spelers is vertrokken, gaat Ajax zelf ook nog handelen op de transfermarkt. Zo wil de club Steven Bergwijn terug naar Amsterdam halen en Brian Brobbey terugkopen van RB Leipzig.

Schreuder gaat zelf niet in op namen. "Ik ga ervan uit dat iedereen blijft die er nu nog is en anders raak ik ook niet in paniek. Dan zullen we goed reageren. Hoeveel aankopen ik verwacht? Zes is wel heel veel en twee een beetje weinig misschien."