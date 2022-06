Engeland-Nederland

LIVE (2-1)

Weerzien met Wiegman

Miedema op de bank

200e interland Spitse

Goedenavond en welkom in dit liveblog. De Oranjevrouwen spelen in Leeds een oefenwedstrijd tegen Engeland (aftrap om 21.00 uur) in de aanloop naar het EK. Mijn naam is Rypke Bakker en ik houd je op de hoogte!