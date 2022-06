De Oranjevrouwen beginnen vrijdag zonder Vivianne Miedema aan de oefeninterland tegen het Engeland van bondscoach Sarina Wiegman. Twee weken voor de start van het EK is de spits niet fit genoeg om te starten.

Opstelling Engeland Earps; Bronze, Daly, Walsh, Bright; Greenwood, Kirby, Williamson; Kelly, England, Hemp.

Opstelling Oranjevrouwen Van Veenendaal; Wilms, Van der Gragt, Nouwen, Janssen; Groenen, Pelova, Spitse; Roord, Beerensteyn, Martens.

De 25-jarige Miedema trainde maandag in Zeist uit voorzorg niet mee met de Oranjevrouwen en donderdag deed ze ook niet volledig mee tijdens de afsluitende training in Leeds. Lineth Beerensteyn neemt de plaats van de spits van Arsenal in.

Sherida Spitse draagt in het stadion van Leeds United de aanvoerdersband bij de Oranjevrouwen. De recordinternational speelt in het stadion van Leeds United haar tweehonderdste interland voor Nederland. Normaal gesproken is keeper Sari van Veenendaal de aanvoerder.

Verder valt op dat Daniëlle van de Donk op de bank begint. Bondscoach Mark Parsons wil geen risico nemen met de aanvallende middenvelder van Olympique Lyon, die in de aanloop naar het EK net op tijd hersteld is van een zeldzame voetblessure. Victoria Pelova speelt daarom als schaduwspits.

Opvolger Mark Parsons praat met zijn voorganger Sarina Wiegman voor het duel in Leeds. Foto: Getty Images

Eerste weerzien met oud-bondscoach Wiegman

Nederland wacht in Leeds voor het eerst een weerzien met oud-bondscoach Wiegman. De Haagse leidde de Oranjevrouwen in 2017 naar de eerste Europese titel in de geschiedenis en twee jaar later naar de eerste WK-finale. Na 4,5 succesvolle jaren stapte ze afgelopen zomer over naar de Engelse vrouwen.

Wiegman kan bij Engeland geen beroep doen op sterspeler Ellen White, die onlangs positief testte op het coronavirus en om die reden tijdelijk het trainingskamp heeft verlaten. Lucy Bronze, die deze zomer overstapt naar FC Barcelona, staat wel in de opstelling van de Nederlandse coach.

Engeland-Nederland begint vrijdag om 21.00 uur. Het duel is een belangrijke graadmeter voor het EK van komende maand, waarop Nederland titelverdediger is en Engeland als gastheer topfavoriet voor de eindzege is. Opmerkelijk genoeg speelt Engeland vrijdagavond in de oranje uitshirts, terwijl Nederland in de witte uitshirts verschijnt.