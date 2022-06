Wayne Rooney is niet langer trainer van Derby County. De 36-jarige oud-aanvoerder van het Engelse elftal heeft zijn contract bij de club, die afgelopen seizoen degradeerde van het Championship naar de League One, vrijdag laten ontbinden, omdat hij vindt dat het tijd is voor "frisse energie" binnen de organisatie.

Rooney was sinds januari 2020 hoofdtrainer van Derby County, waar hij de opvolger was van de ontslagen Phillip Cocu. Daarvoor was hij nog als speler actief voor de ploeg. De doelstelling was om op termijn te promoveren naar de Premier League, maar komend seizoen speelt Derby voor het eerst sinds 1986 op het derde niveau.

"Mijn tijd bij de club was een achtbaan van emoties, zowel hoogte- als dieptepunten", zegt Rooney in een reactie op zijn vertrek op de website van Derby County. "Maar ik moet zeggen dat ik van de uitdaging heb genoten."

Niet alleen door de degradatie heeft Derby County een moeilijke periode achter de rug. De club ging bijna failliet en kreeg daarom dit seizoen veertien punten in mindering. Dat heeft zijn weerslag gehad op het gemoed van Rooney. "Persoonlijk vind ik dat de club nu moet worden geleid door iemand met frisse energie en niet beïnvloed door de gebeurtenissen van de afgelopen anderhalf jaar."

Wayne Rooney op 7 mei na de wedstrijd van Derby County tegen Cardiff City. Wayne Rooney op 7 mei na de wedstrijd van Derby County tegen Cardiff City. Foto: Getty Images

'Derby is een geweldige club'

Rooney bracht het bestuur van Derby County donderdag op de hoogte van zijn besluit om te stoppen, ondanks een contract tot medio 2023. Het bestuur deed er alles aan om de oud-speler van Manchester United en Everton op andere gedachten te brengen. "Ik waardeer dat zeer, maar mijn besluit stond vast."

Door het vertrek van Rooney wordt het niet makkelijker voor Derby County. De club moet op zoek naar een nieuwe trainer, terwijl er ook een nieuwe eigenaar moet komen. Rooney zegt tegen potentiële kopers dat het ondanks de roerige periode zeer de moeite waard is om Derby County te kopen.

"Derby County is een geweldige club met een geweldige historie en geweldige fans. Ik wens iedereen het allerbeste en veel succes."