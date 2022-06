AZ heeft zich vrijdag versterkt met Jens Odgaard. De Alkmaarders betalen naar verluidt 4 miljoen euro voor de Deense spits, wat de hoogste transfersom in de clubgeschiedenis in vijftien jaar is. Zakaria Aboukhlal vertrekt op zijn beurt naar Toulouse FC.

De 23-jarige Odgaard tekent voor vijf jaar in Alkmaar en komt over van het Italiaanse Sassuolo, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan RKC Waalwijk. Bij de Brabanders maakte hij indruk met elf doelpunten in 33 competitiewedstrijden. In het seizoen 2019/2020 speelde hij tijdelijk bij sc Heerenveen.

Met een transfersom van naar verluidt 4 miljoen euro wordt Odgaard de op vier na duurste speler aller tijden van AZ. Alleen voor Mounir El Hamdaoui (7 miljoen euro, 2007), Graziano Pellè (6 miljoen euro, 2007), Ari (5 miljoen euro, 2007) en Mousa Dembélé (5 miljoen euro, 2006) betaalden de Alkmaarders meer geld.

"We zijn hier heel blij mee", aldus directeur voetbalzaken Max Huiberts. "We hebben de afgelopen jaren gezien dat hij op meerdere posities uit de voeten kan. Wij denken dat hij hier goed past omdat hij heeft bewezen makkelijk doelpunten te kunnen maken. Daarnaast is hij een intelligente speler, goed in de kleine ruimte en heeft hij een goed schot in zijn linkerbeen."

Odgaard is blij met zijn transfer naar Alkmaar. "AZ is een grote club in Nederland en dus ook voor mij. Dit is een grote stap voor mij en één in de goede richting. Ik kan niet wachten om aan de Eredivisie en de Europese wedstrijden te beginnen."

Voor AZ is Odgaard de derde zomerse versterking. Eerder legde de teleurstellende nummer vijf van het afgelopen seizoen verdediger Mees de Wit (PEC Zwolle) en de Zweedse aanvaller Mayckel Lahdo (Hammarby IF) vast. De ploeg van trainer Pascal Jansen is dinsdag begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen.

Duurste AZ-spelers in de geschiedenis 1. Mounir El Hamdaoui - 7 miljoen euro (2007)

2. Graziano Pellè - 6 miljoen euro (2007)

3. Ari - 5 miljoen euro (2007)

3. Mousa Dembélé - 5 miljoen euro (2006)

5. Jens Odgaard - 4 miljoen euro (2022)

5. Héctor Moreno - 4 miljoen euro (2008)

Zakaria Aboukhlal onderhield een slechte relatie met het publiek van AZ. Foto: Pro Shots

AZ verkoopt Aboukhlal aan Toulouse

Later op de dag verkocht AZ aanvaller Aboukhlal aan Toulouse. Het is niet duidelijk voor hoeveel jaar de Marokkaans international heeft getekend bij de club, die afgelopen seizoen promoveerde naar de Ligue 1.

Via PSV belandde Aboukhlal in de zomer van 2019 bij AZ. Hij kwam tot 88 officiële wedstrijden voor de Alkmaarders, waarin hij twaalf keer trefzeker was. Afgelopen seizoen was hij voornamelijk bankzitter bij de ploeg van trainer Pascal Jansen.

In de slotfase van het seizoen kreeg Aboukhlal het aan de stok met supporters van AZ, die hem voortdurend uitfloten. Nadat hij de Alkmaarders naar de finale had geschoten, toonde hij zijn shirt en haalde hij zijn gram bij de fanatieke aanhangers. "De manier waarop zij handelen vind ik kinderachtig en lachwekkend", zei Aboukhlal.

AZ bezigt louter vriendelijke woorden in het persbericht. "Met meerdere belangrijke doelpunten heeft Zakaria absoluut zijn kwaliteiten getoond en heeft hij zijn waarde voor het elftal laten zien", aldus directeur voetbalzaken Max Huiberts. "Bovendien is hij de afgelopen jaren uitgegroeid tot Marokkaans international. We bedanken Zakaria voor zijn inzet voor onze club en wensen hem veel succes in Frankrijk en met zijn interlandcarrière."