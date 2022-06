Dick Schreuder heeft zijn contract bij PEC Zwolle vrijdag verlengd tot medio 2025. De trainer had nog een verbintenis tot halverwege 2023 bij de club die afgelopen seizoen uit de Eredivisie degradeerde.

De vijftigjarige Schreuder volgde in november 2021 de opgestapte Art Langeler op bij PEC. De Overijsselse ploeg stond op dat moment stijf onderaan, maar onder de nieuwe trainer werd een opmars ingezet. De opleving kwam te laat om degradatie te voorkomen, waardoor de KNVB-bekerwinnaar van 2014 komend seizoen actief is in de Keuken Kampioen Divisie.

Na de degradatie was het even de vraag of Schreuder de club trouw zou blijven, maar al enkele weken geleden maakte de coach duidelijk hoe dan ook verder te gaan bij PEC Zwolle. Nu is de samenwerking verlengd tot halverwege 2025.

"Het afgelopen half jaar hebben we als team grote stappen voorwaarts gezet, maar tegelijkertijd zie ik dat we op veel vlakken nog progressie kunnen boeken", vertelt Schreuder op de website van PEC Zwolle.

"PEC Zwolle staat voor verrassend, attractief en aanvallend voetbal. Daar komt het publiek ook voor naar het stadion. Maar ik zou toch ook graag winnen als hoofdzaak willen zien binnen de club en daar met z'n allen alles voor doen."

Begin deze maand werd bekend dat PEC Zwolle afscheid neemt van technisch manager Mike Willems. Hij wordt opgevolgd door oud-speler Marcel Boudesteyn.