Maarten Stekelenburg gaat nog een seizoen langer door bij Ajax. De doelman, die in september veertig jaar wordt, heeft zijn aflopende verbintenis vrijdag verlengd.

Het was lang onduidelijk of Stekelenburg nog langer actief als doelman zou zijn. De Noord-Hollander liep in oktober vorig jaar een zware liesblessure op en moest vervolgens een operatie ondergaan, waardoor zijn seizoen vroegtijdig ten einde kwam. Aan die onduidelijkheid heeft hij op de eerste trainingsdag van Ajax een einde gemaakt.

De 39-jarige Stekelenburg keerde twee jaar geleden terug bij Ajax, waar hij van 2002 tot 2011 ook al onder contract stond. Hij keepte 311 wedstrijden voor de Amsterdammers, waarmee hij vijf keer landskampioen werd en vier keer de KNVB-beker won.

Stekelenburg stond na zijn vertrek bij Ajax in 2011 onder de lat bij respectievelijk AS Roma, Fulham, AS Monaco, Southampton en Everton. Hij keepte ook 63 interlands in het Nederlands elftal, waaronder in de WK-finale in 2010 (0-1 tegen Spanje). Vorig jaar beëindigde hij zijn interlandloopbaan.

Door de contractverlenging van Stekelenburg heeft Ajax komend seizoen drie doelmannen onder contract staan: Remko Pasveer, Jay Gorter en dus Stekelenburg. André Onana (transfervrij) en Dominik Kotarski (naar HNK Gorica) vertrokken deze zomer uit Amsterdam.

Ajax is vrijdag onder leiding van de nieuwe trainer Alfred Schreuder aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Amsterdammers beginnen het seizoen op 30 juli met de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Daarin is PSV de tegenstander.